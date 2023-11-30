рейды по мигрантам прошли на складе в Чапаевском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Приуроченный к началу возрождения казачества на самарской земле.
В Самаре состоится ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Прокурор Самарской области с коллегами совершил обход административной зоны, жилых помещений отрядов, столовой и швейного цеха, где трудятся осужденные.
Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий посетил КП-27 
На малых реках региона начался процесс ледообразования.
Школьникам Сызрани напомнили правила безопасности в период ледостава
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
1 декабря в Самарской области ожидается сильный мокрый снег, гололед, на дорогах снежные заносы
Будьте внимательны и осторожны!
До конца дня 30 ноября местами по области ожидается туман
За чей счёт правонарушения?
«РКС-Самара»: компаниями-должниками заинтересовались прокуратура и государственная жилищная инспекция
Для кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха это уже второй грант РНФ.
Двое ученых из СамГТУ получили грант Российского научного фонда
Сегодня регионы РФ один за другим принимают соответствующие решения по поддержке семей с детьми, приумножения населения и народосохранения.
Госдума: проект об ограничении абортов прорабатывают на федеральном уровне
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.88
0.27
EUR 97.65
0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Рейды по мигрантам прошли на складе в Чапаевском районе

30 ноября 2023 12:54
137
рейды по мигрантам прошли на складе в Чапаевском районе

Сотрудники УВМ Главного Управления МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности на территории одного из складских комплексов, расположенных в Чапаевском районе.

В ходе рейда выявлены нарушения миграционного законодательства: составлено 11 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Кроме того, на территории складского комплекса выявлено 4 иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего трудового договора и уведомления УВМ ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей указанных граждан к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ, санкция которой для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории региона проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре установят больше
30 ноября 2023  13:09
В Самаре установят больше "лежачий полицейских"
175
парки Самары готовят к Новому году
30 ноября 2023  12:48
Парки Самары готовят к Новому году
154
30 ноября на Выставке
30 ноября 2023  12:45
30 ноября на Выставке "Россия" будет проходить День Самарской области
170
Заседание комиссии Госсовета по культуре стало одним из центральных событий на выставке «Россия».
29 ноября 2023  22:52
Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура» на площадке выставки «Россия»
1079
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
29 ноября 2023  13:21
Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»
353
Весь список