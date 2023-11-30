рейды по мигрантам прошли на складе в Чапаевском районе

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Сотрудники УВМ Главного Управления МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности на территории одного из складских комплексов, расположенных в Чапаевском районе.

В ходе рейда выявлены нарушения миграционного законодательства: составлено 11 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Кроме того, на территории складского комплекса выявлено 4 иностранных гражданина, осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего трудового договора и уведомления УВМ ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей указанных граждан к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ, санкция которой для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории региона проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.