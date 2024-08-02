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Региональный Роскадастр в 2024 году выдал самарцам почти 1,5 млн сведений из ЕГРН

2 августа 2024 10:14
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Региональный Роскадастр в 2024 году выдал самарцам почти 1,5 млн сведений из ЕГРН

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области за 6 месяцев 2024 года предоставили почти 1,5 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по запросам заявителей.

В основном жители губернии пользовались услугами электронных сервисов. Более 1,3 млн сведений, содержащихся в ЕГРН, выдано в электронном виде.

Самым популярным стал запрос об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – почти 600 тыс. запросов. В аналогичный период прошлого года таких выписок было запрошено всего 240 тысяч. Второй по востребованности стала выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, в которой содержится самая необходимая информация об имуществе: кадастровый номер, адрес, площадь, наличие ограничений и обременений, правообладатели и другие характеристики. Ей интересовалось более 400 тыс. заявителей. И более 100 тыс. запросов поступили на выписку из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на территории субъектов Российской Федерации.

Заказать выписку и другие документы, содержащие сведения ЕГРН, можно через портал Госуслуг или через личный кабинет Росреестра. Документы в бумажном виде можно получить в офисах МФЦ. Срок предоставления документов составляет два-три рабочих дня с момента поступления запроса в обработку системы.

Также необходимо учитывать, что при заказе выписки персональные данные владельца недвижимости могут отражаться в сведениях ЕГРН только с согласия собственника данного объекта недвижимого имущества.

Для получения сведений из ЕГРН можно воспользоваться выездной услугой Роскадастра. Специалисты ведомства приедут в удобное для заявителя место – на дом или в офис, примут заявление и документы. Готовый пакет документов в кротчайшие сроки будет доставлен заявителю в рамках курьерской доставки.

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