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Региональный этап всероссийского Startup Tour 25 марта состоится в Самаре. До 11 марта включительно на сайте проекта можно подать заявку на участие в конкурсе технологических стартапов, победитель которого получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Ежегодное бесплатное мероприятие Фонда «Сколково», направленное на развитие технологического предпринимательства и поиск перспективных инновационных проектов, состоится в Самарской области не впервые. Команда Startup Tour дважды приезжала в областной центр и трижды — в Тольятти.

Startup Tour 2021 впервые за 10 лет будет проходить онлайн. На сайте startup-tour.ru пройдут конференционная и образовательная программы, конкурс стартапов и менторская сессия, а также онлайн-выставка технологических проектов Startup Expo 2021. Зарегистрированные посетители смогут задавать вопросы экспертам и представителям «Сколково», связываться с потенциальными партнерами и инвесторами, создавать собственные коммьюнити.

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»: «Переведя в онлайн-формат конференцию Startup Village и форум "Открытые инновации", мы убедились, что он позволяет нам привлекать более широкий круг экспертов, спикеров, менторов и посетителей. Благодаря технологиям в этом году у участников Стартап-тура будет больше вариантов для коммуникаций и возможностей для нетворкинга из любой точки планеты».

Участники панельной дискуссии 25 марта обсудят, как в Самарской области и других регионах стимулировать производство инноваций и отвечать на актуальные экономические вызовы через цифровую трансформацию. В дискуссии примут участие представители власти, науки, образования, бизнеса и институтов развития.

Конкурс стартапов в рамках Startup Tour 2021 проводится по трем направлениям —биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии. Финалисты получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю конкурса достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Заявки в Самаре принимаются до 11 марта, зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта, сообщает пресс-служба Startup Tour в Самаре.

Фото: пресс-служба Startup Tour в Самаре