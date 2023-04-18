«Регион добрых дел» - это возможность реализовать свою самую добрую идею

74

18 апреля в Ресурсном центре добровольчества Самарской области прошел очный тренинг «Основы социального проектирования» для участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

В мероприятии приняли участие представители НКО и добровольчества. В рамках тренинга участники познакомились с особенностями регионального этапа Всероссийского конкурса «Регион добрых дел» 2023 года, разобрали основы социального проектирования, а также обсудили тему ресурсного обеспечения проекта.

Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации, государственные и муниципальные бюджетные учреждения по следующим направлениям:

Школьное добровольчество

Студенческое добровольчество

Добровольчество трудоспособного населения

Серебряное добровольчество

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в электронном виде в срок до 25 апреля 2023 года на электронный адрес: rcd.63@yandex.ru с пометкой «На Конкурс».

Проекты-победители будут включены в заявку Самарской области и получат возможность финансирования проекта до 1 000 000 рублей в 2024 году.

Впервые Всероссийский конкурс «Регион добрых дел» стартовал в 2018 году, в Год добровольца. Его основная цель – создание условий для развития добровольческих инициатив, которые повышают качество жизни граждан и направлены на вовлечение в добровольческую деятельность.

В 2022 году по итогам конкурса Самарская область вошла в число 25 лучших регионов, подтвердив в пятый раз звание региона добрых дел и получив дополнительное финансирование на развитие добровольчества. Частью заявки Самарской области стали 6 проектов-победителей регионального этапа конкурса по 4 направлениям добровольчества. Среди них:

проект «Театр краеведческих миниатюр «Я проведу тебе экскурсию» - ГБУК «Самарская областная детская библиотека»;

проект «В любом возрасте можно!» - МБУ «Дом молодежных организаций» городского округа Жигулевск Самарской области;

проект «Забота» - МБУ «Центр социальных проектов и молодежных инициатив» м.р. Безенчукский Самарской области;

проект «Технодружина 2.0» - АНО «Эко культура и технологии»;

проект «Будь с нами - 2023» - АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области»;

проект «Ресурсный центр «серебряного» добровольчества Самарской области» - Самарская региональная молодежная общественная организация «Центр социальных проектов».

В настоящее время все проекты получили субсидии на реализацию своих мероприятий, а их большая часть уже успешно провели свои первые события.

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества (волонтёрства) «Регион добрых дел» проводится Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.