Разъяснения ГУ МВД Самарской области о правовом положении иностранных граждан после 1 октября 2021 года

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Информационные материалы по применению положений Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 «О временных мерах по урегулированию парового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области разъясняет.

С 1 октября 2021 г. прекращены сроки действия временных мер по предоставлению возможности иностранным гражданам и лицам без гражданства урегулировать правовое положение в Российской Федерации, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Указанное требование распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 г. и не имеющих по состоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Иностранные граждане, не воспользовавшиеся до 30 сентября текущего года возможностью по урегулированию своего правового положения, с 1 октября 2021 г. считаются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и подлежат ответственности в соответствии с действующим законодательством.

На иностранных граждан, урегулировавших свое правовое положение в Российской Федерации до 30 сентября 2021 г., в полной мере распространяется действие Указа, в том числе по приостановлению до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством течения сроков временного пребывания.

В обозначенный Указом период иностранные граждане, урегулировавшие свое правовое положение, вправе обратиться с заявлениями о выдаче разрешительных документов для проживания в Российской Федерации.

Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные Российской Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия указанных ограничений), до настоящего времени Правительством Российской Федерации не утвержден. В этой связи действие положений Указа до утверждения соответствующего перечня распространяется на граждан всех иностранных государств без исключения.

До конца 2021 года иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, не утратят права на обращение с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку подачи документов для его оформления и заявленной цели визита в Российскую Федерацию.

Право на заключение трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с работодателями или заказчиками работ (услуг) вне зависимости от заявленной цели визита в Российскую Федерацию сохранят иностранные граждане, являющиеся гражданами государств – членов Евразийского экономического союза.

Работодатели или заказчики работ (услуг), имеющие разрешение на привлечение и использование иностранных работников, также смогут обращаться за выдачей (продлением) разрешений на работу иностранным гражданам без учета требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию.

Обращаем внимание, что с 1 октября 2021 г. полностью прекращает свое действие запрет на принятие в отношении иностранных граждан решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации, депортации, реадмиссии, нежелательности пребывания (проживания), неразрешении въезда и сокращении срока временного пребывания.