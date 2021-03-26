Развиваем «Инженерию будущего» в Тамбове  

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Делегация «Инженерии будущего» — Генеральный директор «Института регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - Ольга Михеева, проектный директор НОЦ, статс-секретарь - Денис Гусев и руководитель грантового офиса НОЦ - Алексей Комягин — встретилась с первым проректором Тамбовского государственного технического университета Наталией Молотковой, проректором по научно-инновационной деятельности Дмитрием Муромцевым, директором института дополнительного профессионального образования Наталей Злобиной.

Посетили Лабораторию с уникальным оборудованием в области нанотехнологий.

Её руководитель, Нариман Меметов, показал разработку учёных ТГТУ - биоразлагаемые специальные смазки для техники на основе углеродных наноматериалов. Они позволяют сохранять работоспособность при экстремально низких температурах. Учёные допускают возможность применения даже в космосе. Отличная разработка для участников НОЦ «Инженерия будущего» из сферы аэрокосмической промышленности!

Обсудили, как объединить усилия и ресурсы всех участников НОЦ для проведения совместных исследований в сфере нанотехнологий.

Переместились на завод АО «ЗАВКОМ». Это индустриальный партнёр ТГТУ.

Затем - «Нанотехцентр», где материал «Таунит» выпускается в промышленных масштабах. Это одномерные наномасштабные нитевидные образования поликристаллического графита в виде сыпучего порошка черного цвета. Область применения — широчайшая: аккумуляторы водорода, фильтрующие материалы, электроды литиевых батарей, светодиоды и т. д. Очень полезная разработка для ключевых направлений деятельности «Инженерии будущего» - двигательные и топливные системы нового поколения, новые материалы.

Производительность местного реактора - до 2000 килограммов продукта в год. Чистота наноматериала — 98 процентов!

Обсудили с тамбовскими коллегами молодёжную политику НОЦ.

Денис Дедов — участник комитета «Инженерии будущего» по медицинским технологиям, директор центра «Цифровое машиностроение». Денис занимается работой над тренажёром для реабилитации людей с проблемами опорно-двигательного аппарата и лёгких. По сути, это беговая дорожка, соединенная с очками виртуальной реальности. А VR в медицине — одно из главных направлений работы Центра.

Ознакомились с ещё одной интереснейшей разработкой, совместным проектом ТГТУ и «Росхимзащита». Это — тренажёр для шахтёров. С его помощью можно симулировать экстремальную ситуацию в шахте — взрыв, задымление. И научить работников не поддаваться панике, правильно использовать дыхательный аппарат и нейтрализовать угрозу. Тоже очень перспективный проект для дальнейшей работы «Инженерии будущего» в сфере VR-технологий.

Следующий центр - «Робототехника».

Здесь работает Александр Дивин - участник комитета «Инженерии будущего» по умному агро. Одна из разработок - система технического зрения, позволяющая с помощью инфракрасного излучения определять внутренние дефекты овощей и фруктов, невидимые человеческому глазу.

Затем перешли в центр «Радиоэлектроника и связь».

Здесь — разработки для предприятий оборонного комплекса. Без комментариев. Совершенно секретно!

Все три центра, в которых мы побывали, войдут в состав технопарка «Вернадский», который откроется в ТГТУ в июне этого года. Это — один из инфраструктурных проектов в рамках деятельности НОЦ «Инженерия будущего».

Посетили АО Корпорация «Росхимзащита». У них - 11 предприятий по всей стране, и мозговой центр в Тамбове.

Очень результативно пообщались с исполнительным директором Василием Сидорцовым и директором по развитию Валерием Матвейкиным.

С участником «Инженерии будущего» - Тамбовским государственным техническим университетом - у корпорации сложились крепкая дружба и гармоничные деловые отношения.

Сейчас выбрали три самых перспективных направления работы:

- медицина будущего;

- новые материалы: многофункциональные, умные, с заранее заданными свойствами;

- математическое моделирование.

Инженерия будущего в Тамбове. День 2

Начался день со встречи с Олегом Ивановым, и. о. главы администрации Тамбовской области, членом Наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего»

Озвучили программу включения регионов в проект НОЦ:

- взаимодействие профильных органов исполнительной власти по горизонтали;

- укрепление связей между вузами и научными организациями (обмен информацией, совместные научные публикации и мероприятия)

- представительства в регионах

- тестирование цифровой платформы

- единое цифровое пространство с личными кабинетами

Договорились о соглашениях по поддержке инноваций и науки между всеми пятью регионами — участниками нашего НОЦ. Будем прорабатывать соглашения на уровне структур по образованию и науке, промышленности и инноваций.

Первый вице-губернатор Олег Иванов дал поручения всем региональным органам исполнительной власти включиться в нашу работу:

- управление сельского хозяйства будут работать по направлению «умное агро»;

- АО «Корпорация развития Тамбовской области» включается в проработку правовых и юридических вопросов реализации проектов НОЦ «Инженерия будущего»;

- будет формироваться инновационная инфраструктура, модернизироваться технологические производства и многое другое.

Иван Сафронов, начальник управления по развитию промышленности и торговли, задал Ольге Михеевой интересный вопрос:

- Комитеты НОЦ прорабатывают свои проекты, на выходе которых будут возможно создаваться конкретные производственные площадки. Как и кто будет решать, в каком именно регионе они будут размещаться?

- Здесь у нас всё проработано до мелочей. В наш наблюдательный совет входят представители территорий. В управляющий совет — люди из бизнеса и науки. Планируется создание совета губернаторов и совета регионов. Такая консолидация умов позволит учесть интересы всех участников и найти компромиссное решение.