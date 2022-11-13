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Размер материальной помощи родителям за полтора года в Самаре уменьшился на 200 рублей

13 ноября 2022 11:16
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Размер материальной помощи родителям за полтора года в Самаре уменьшился на 200 рублей

В том, что взрослые дети должны материально помогать родителям, сегодня убеждено подавляющее большинство россиян. По сравнению с прошлым годом средний размер такой помощи вырос до 10500 рублей в месяц. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Самары.

В городе средняя сумма помощи родителям составляет в этом году 8,7 тыс. руб. В 2021 году же на эти важные нужды самарцы выделяли 8,9 тыс. руб.

По мнению 55% россиян, взрослые дети должны материально помогать родителям в любом случае, а каждый третий (33%) считает, что помощь необходимо оказывать в случае тяжелого материального положения отца и матери. Лишь 4% опрошенных убеждены, что дети вовсе не обязаны ни выделять пожилым родителям деньги, ни покупать им продукты и лекарства. Затруднились однозначно высказать свое мнение 8% россиян: «Разные бывают ситуации, разные отношения в семьях».

В необходимости в любом случае помогать родителям чаще всего убеждены опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (61%). Уверенных, что помощь отцу и матери — это долг каждого, больше среди старшего поколения, чем среди россиян моложе 34 лет (57% против 51%).

Каждый четвертый россиянин (24%) постоянно помогает своим родителям материально, каждый третий (32%) делает это по необходимости, а каждый девятый (11%) — крайне редко. Не оказывают отцу и матери материальной помощи 11% опрошенных, причем родители тоже им не помогают. Еще 17% не дают родителям денег и ничего для них не покупают, но принимают их помощь.

Чем старше респонденты, тем больше среди них тех, для кого помощь родителям — святая обязанность: если среди опрошенных до 34 лет постоянно выделяет средства родителям 21%, то среди тех, кто старше 45, — уже 28%. И число стабильно помогающих, и число оказывающих помощь в случае необходимости растет с увеличением дохода.

В среднем россияне, материально помогающие своим родителям, тратят на это по 10500 рублей в месяц. У мужчин расходы на такие цели больше, чем у женщин (11300 руб. против 9900 руб.).

Среди жителей мегаполисов самую большую сумму на помощь родителям выделяют москвичи (в среднем 16000 руб.), петербуржцы (13500 руб.), а также жители Краснодара и Екатеринбурга (по 10000 руб.).

За полтора года, прошедшие с момента проведения аналогичного исследования SuperJob, средняя сумма помощи увеличилась с 8500 до 10500 руб. в месяц. А за 12 лет тех, кто принимает безвозмездную помощь от мамы и папы, стало меньше, а тех, кто помогает родителям постоянно, — больше.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 387
  • Время проведения: 18 октября — 8 ноября 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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