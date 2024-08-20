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Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю:



21 августа:

17.30-17.50 Межа, 1967г, 6+

18.00-19.30 Офицеры, 1971г 6+

19.40-21.45 Адмирал, 2008г 18+



22 августа:

17.10-17.30 Бумажные миры Латифа Казбекова, 2020г 12+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest)

17.40-19.50 Тимур и его команда, 1976г 12+

20.00-21.35 Свой среди чужих, чужой среди своих, 1974г 18+



23 августа:

17.00-19.00 В джазе только девушки 1959г 12+

19.10-20.45 Берегись автомобиля, 1966г 12+

20.55-22.40 Летчик, 2021г 18+



24 августа (Ночь кино) :



15.30-17.25 По щучьему велению, 2023г 6+

17.30-19.50 Сто лет тому вперёд, 2024г 6+

20.00-22.30 Воздух, 2023г 16+



25 августа:

15.30-19.05 Приключения Электроника, 1979г 0+

19.15-20.45 Шрек, 2001г 6+

20.55-22.25 Игрушка, 1976г 12+

Фото: Самарская набережная