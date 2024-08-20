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Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю

20 августа 2024 23:45
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21 августа смотрите фильм "Офицеры" в 18:00.

Расписание сеансов в бесплатном кинотеатре под открытым небом "Филин" на эту неделю:

21 августа:
17.30-17.50 Межа, 1967г, 6+
18.00-19.30 Офицеры, 1971г 6+
19.40-21.45 Адмирал, 2008г 18+

22 августа:
17.10-17.30 Бумажные миры Латифа Казбекова, 2020г 12+ (документальный фильм от «Соль земли» https://vk.com/solzemlifest)
17.40-19.50 Тимур и его команда, 1976г 12+
20.00-21.35 Свой среди чужих, чужой среди своих, 1974г 18+

23 августа:
17.00-19.00 В джазе только девушки 1959г 12+
19.10-20.45 Берегись автомобиля, 1966г 12+
20.55-22.40 Летчик, 2021г 18+

24 августа (Ночь кино) :

15.30-17.25 По щучьему велению, 2023г 6+
17.30-19.50 Сто лет тому вперёд, 2024г 6+
20.00-22.30 Воздух, 2023г 16+

25 августа:
15.30-19.05 Приключения Электроника, 1979г 0+
19.15-20.45 Шрек, 2001г 6+
20.55-22.25 Игрушка, 1976г 12+

 

Фото: Самарская набережная

 

Теги: Самара

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