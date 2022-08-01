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Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю.



Понедельник-вторник технические дни.



Среда, 3 августа:

17.00-18.35 Мышиная охота, 1997

18.40-20.20 Свой среди чужих, чужой среди своих, 1974

20.30-22.45 Отпуск по обмену, 2006



Четверг, 4 августа:

18.00-20.30 12 стульев, 1971

20.40-22.50 Гордость и предубеждение, 2005



Пятница, 5 августа:

17.30-18.15 Сад изящных слов, 2013

18.25-20.10 Пришельцы, 1993

20.20-22.45 Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 , 2010г



Суббота, 6 августа (детский день):

17.00-17.40 Ну, погоди , 1-4 выпуски (1969-1971)

17.50-19.20 Мама, 1976

19.30-21.05 Шрек навсегда, 2010

21.15-22.45 Полет навигатора , 1986



Воскресенье, 7 августа (День железнодорожника):

16.20-18.40 Вокзал для двоих,1983

18.50-21.00 Метро, 2012

21.05-23.00 Убийство в Восточном экспрессе, 2017

Фото: "Самарская набережная"