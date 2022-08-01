Расписание показов бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю.
Понедельник-вторник технические дни.
Среда, 3 августа:
17.00-18.35 Мышиная охота, 1997
18.40-20.20 Свой среди чужих, чужой среди своих, 1974
20.30-22.45 Отпуск по обмену, 2006
Четверг, 4 августа:
18.00-20.30 12 стульев, 1971
20.40-22.50 Гордость и предубеждение, 2005
Пятница, 5 августа:
17.30-18.15 Сад изящных слов, 2013
18.25-20.10 Пришельцы, 1993
20.20-22.45 Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 , 2010г
Суббота, 6 августа (детский день):
17.00-17.40 Ну, погоди , 1-4 выпуски (1969-1971)
17.50-19.20 Мама, 1976
19.30-21.05 Шрек навсегда, 2010
21.15-22.45 Полет навигатора , 1986
Воскресенье, 7 августа (День железнодорожника):
16.20-18.40 Вокзал для двоих,1983
18.50-21.00 Метро, 2012
21.05-23.00 Убийство в Восточном экспрессе, 2017
Фото: "Самарская набережная"