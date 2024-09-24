Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, что с января по август этого года работодатели Самаркой области разместили более 10 тыс. вакансий, доступных соискателям с инвалидностью по условиям и требованиям, которые готовы обеспечить компании.
По сравнению с прошлым годом работодатели Самарской области стали на 105% чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. В общем по стране с начала года работодатели разместили более 270 тыс. вакансий, доступных инвалидам (+45% прирост).
В регионах ПФО размещено с начала года более 49,7 тыс. вакансий доступных инвалидам. Что на 36% больше, чем в 2023. Самарская область на 1 месте по доле инклюзивных вакансий.
|
Место
|
Регион
|
Доля вакансий, 2024 год
|
1
|
Самарская область
|
21%
|
2
|
Республика Татарстан
|
16%
|
3
|
Нижегородская область
|
13%
|
4
|
Республика Башкортостан
|
11%
|
5
|
Пермский край
|
9%
|
6
|
Саратовская область
|
6%
|
7
|
Кировская область
|
4%
|
8
|
Оренбургская область
|
4%
|
9
|
Пензенская область
|
4%
|
10
|
Удмуртская Республика
|
4%
|
11
|
Ульяновская область
|
3%
|
12
|
Чувашская Республика
|
3%
|
13
|
Республика Мордовия
|
2%
|
14
|
Республика Марий Эл
|
1%
Проще всего устроиться на работу соискателю с инвалидностью в Самарской области в качестве курьера легких посылок – 17% или каждое пятое рабочее место в регионе. Год к году число курьерских инклюзивных вакансий в регионе выросло на 106%.
Также достаточно активно работодатели предлагают инвалидам работу в качестве оператора call-центра. За год число рабочих мест для профессии оператора call-центра, доступных для инвалидов Самарской области, выросло на 32%. На третьем месте по доступности оказалась профессия водителя – 7% вакансий, на четвертом месте – менеджеры по продажам, на пятом – упаковщик.
Также по сравнению с прошлым годом стали более инклюзивными, выросли по количеству доступных мест и как следствие попали в рейтинг самых доступных для инвалидов Самарской области, профессия разнорабочего (число вакансий с ОВЗ выросло в 18 раз), кладовщика (в 6 раз), водителя (в 5 раз), упаковщика (в 4 раза), продавца-консультанта (в 3 раза).
С точки зрения доступности внутри рынка труда наиболее открытыми (как по числу вакансий, так и по числу приглашений на работу) оказалась сфера продаж – здесь концентрируется наибольшее число потенциальных рабочих мест (35%). А вот наименее открытыми и инклюзивными в Самарской области остается сфера страхования, инвестиций, спорта и красоты.