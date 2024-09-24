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Работодатели Самарской области стали на 105% чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью

24 сентября 2024 10:33
152
работодатели Самарской области стали на 105% чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью

Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и выяснили, что с января по август этого года работодатели Самаркой области разместили более 10 тыс. вакансий, доступных соискателям с инвалидностью по условиям и требованиям, которые готовы обеспечить компании.

 

По сравнению с прошлым годом работодатели Самарской области стали на 105% чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. В общем по стране с начала года работодатели разместили более 270 тыс. вакансий, доступных инвалидам (+45% прирост).

В регионах ПФО размещено с начала года более 49,7 тыс. вакансий доступных инвалидам. Что на 36% больше, чем в 2023. Самарская область на 1 месте по доле инклюзивных вакансий.

Место

Регион

Доля вакансий, 2024 год

1

Самарская область

21%

2

Республика Татарстан

16%

3

Нижегородская область

13%

4

Республика Башкортостан

11%

5

Пермский край

9%

6

Саратовская область

6%

7

Кировская область

4%

8

Оренбургская область

4%

9

Пензенская область

4%

10

Удмуртская Республика

4%

11

Ульяновская область

3%

12

Чувашская Республика

3%

13

Республика Мордовия

2%

14

Республика Марий Эл

1%

 

Проще всего устроиться на работу соискателю с инвалидностью в Самарской области в качестве курьера легких посылок – 17% или каждое пятое рабочее место в регионе. Год к году число курьерских инклюзивных вакансий в регионе выросло на 106%.

 

Также достаточно активно работодатели предлагают инвалидам работу в качестве оператора call-центра. За год число рабочих мест для профессии оператора call-центра, доступных для инвалидов Самарской области, выросло на 32%. На третьем месте по доступности оказалась профессия водителя – 7% вакансий, на четвертом месте – менеджеры по продажам, на пятом – упаковщик.

Также по сравнению с прошлым годом стали более инклюзивными, выросли по количеству доступных мест и как следствие попали в рейтинг самых доступных для инвалидов Самарской области, профессия разнорабочего (число вакансий с ОВЗ выросло в 18 раз), кладовщика (в 6 раз), водителя (в 5 раз), упаковщика (в 4 раза), продавца-консультанта (в 3 раза).  

С точки зрения доступности внутри рынка труда наиболее открытыми (как по числу вакансий, так и по числу приглашений на работу) оказалась сфера продаж – здесь концентрируется наибольшее число потенциальных рабочих мест (35%). А вот наименее открытыми и инклюзивными в Самарской области остается сфера страхования, инвестиций, спорта и красоты. 

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