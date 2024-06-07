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Работница банка в Тольятти пресекла попытку хищения более 3 000 000 рублей у пенсионерки

7 июня 2024 14:23
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Она уточнила для чего женщине понадобилась такая сумма и приняла решение о приостановлении операции по счетам клиента для дополнительной проверки и сообщения об инциденте в полицию.

Очередной положительный случай взаимодействия работников финансовых учреждений с полицией произошел в городе Тольятти. За активную гражданскую позицию и грамотные действия, благодаря которым удалось предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы начальник Управления полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Владимир Гусев вручили благодарственную грамоту менеджеру одного из банков Ксении Пакшиной.

В конце апреля текущего года на телефон 84-летней пенсионерки поступили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками службы безопасности банка. Пожилой женщине сообщили, что с ее счета идет несанкционированное снятие денег. Чтобы избежать этого, их нужно положить на резервный счет, номер которого сообщили звонившие.

Доверчивая пенсионерка пришла в банк и, действуя по инструкции мошенников, попыталась снять со счета внушительную сумму, чтобы перечислить на указанный собеседником счет.

Благодаря бдительности работницы финансового учреждения, попытка хищения денежных средств в размере более 3 000 000 рублей, принадлежащих жительнице Тольятти, была пресечена.

Ксения, действуя согласно алгоритму, разработанному совместно с сотрудниками полиции для правильного и своевременного реагирования в подобных ситуациях, уточнила для чего женщине понадобилась такая сумма и приняла решение о приостановлении операции по счетам клиента для дополнительной проверки и сообщения об инциденте в полицию.

Вручая благодарственное письмо, Хейрулла Ахмедханов отметил, что противоправных действий можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – быть внимательными и не идти на поводу у мошенников.

Хейрулла Мирзоевич в очередной раз напомнил собравшимся о необходимости быть бдительными и о том, что важно напоминать своим пожилым родственникам о запрете разглашения своих персональных данных и пин-кодов карт посторонним людям, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

 

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