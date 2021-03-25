Работников торговли Самарской области поздравили с профессиональным праздником

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24 марта в честь профессионального праздника «День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства» в министерстве промышленности и торговли Самарской области состоялось торжественное вручение заслуженных наград специалистам отрасли.

«Нашу жизнь сегодня невозможно представить без развитой торговли, качественного бытового обслуживания. А значит без вас, друзья! Своим каждодневным кропотливым трудом вы делаете нашу жизнь комфортной. Искренне благодарю вас за трудолюбие, преданность делу, ответственность и профессионализм. Желаю здоровья и благополучия», –поздравила участников торжественного мероприятия заместитель председателя Правительства региона Наталья Катина.

Также Наталья Игоревна отметила, что услуги и товары наших предпринимателей теперь имеют свой знак качества. Это региональная символика «Сделано в Самарской области», «Самарский продукт», созданная по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Отметим, что на сегодня свидетельства о присвоении региональной символики «Самарский продукт» вручены более 150 производителям товаров и услуг.

В ходе мероприятия поздравления прозвучали от врио министра промышленности и торговли Самарской области Андрея Шамина.

В этот день отметили наградами порядка 40 человек: были вручены Почетная грамота и Благодарности Губернатора Самарской области, Благодарности профильного министерства, а также свидетельства о присвоении региональной символики. Каждая награда сопровождалась подарком – корзиной с товарами под брендом «Сделано в Самарской области».

Фото: Департамент информационной политики