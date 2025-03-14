Работники ЖКХ региона принимают поздравления с профессиональным праздником

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Каждое третье воскресенье марта в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В этом году он выпадает на 16 марта. Накануне в Самарском дворце спорта имени Владимира Высоцкого работникам и ветеранам отрасли жилищно-коммунального хозяйства со всей области вручили заслуженные награды.

За шесть лет реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области благоустроено 912 общественных пространств, почти две тысячи дворовых территорий. 22 проекта Самарской области стали лауреатами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это позволило преобразить их облик, создать новые центры притяжения, уютные парки, скверы, аллеи и набережные.

От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева работников отрасли поздравил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов: «Жилищно-коммунальное хозяйство – это та сфера, которая максимально влияет на комфорт, уют, самочувствие жителей области. Кто-то может сказать, что это работа не всегда благодарная, иногда должности в сфере ЖКХ называют расстрельными. Но я хочу сказать сегодня больше спасибо за то, что вы с огромной самоотдачей и любовью к делу выполняете эту очень важную работу. Многое было сделано в этой сфере, но предстоит сделать еще больше. Задачи перед отраслью стоят амбициозные и очень серьезные. Но, уверен: те, кто по зову сердца работает в этой сфере, несомненно, с ними справятся».

В 2025 году стартовал новый национальный проект - «Инфраструктура для жизни». В его реализации большая роль отводится работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«Хочу вас попросить о том, чтобы каждый день вы помнили о том, что действительно работаете для людей, ради людей, и интересы людей, интересы жителей Самарской области - это наш безусловный приоритет. А Правительство Самарской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики обязательно всегда будет рядом со всеми организациями отрасли, обязательно окажет необходимую поддержку», - подчеркнул Михаил Смирнов.

Работникам ЖКХ вручили подарки, Благодарственные письма, Почётные грамоты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и награды Губернатора Самарской области, а также знаки «За служение людям».

В этой сложной и ответственной профессии немало трудовых династий. Один из примеров – семья Брянцевых, которая трудится в сфере ЖКХ в общей сложности 99 лет. Памятные подарки от Губернатора и Правительства Самарской области получили Сергей Брянцев, начальник цеха водозаборных сооружений из Тольятти, и его отец.

«Я обеспечиваю чистой питьевой водой жителей Центрального Комсомольского района города Тольятти, то есть мы добываем воду из скважин, и далее эта вода поступает жителям. Я обслуживаю 99 скважин, 8 водозаборов, 4 насосные станции, резервуары, то есть очень большое хозяйство», - рассказал о своих трудовых буднях Сергей.

Работники сферы ЖКХ Самарской области внесли большой вклад в восстановление города Снежное в братской Донецкой Народной Республике. Им также были вручены заслуженные награды.

Фото: "Волжская коммуна"