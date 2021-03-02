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Пятилетний шахматист из Томска получит спортивный разряд после видеообращения к Матыцину

2 марта 2021 16:59
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Дмитрий Крымский выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд, однако получить он его не смог в силу возраста.

Пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский получит третий юношеский спортивный разряд, несмотря на свой возраст. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин, передает ТАСС.

Крымский выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд, выиграв четыре из семи партий на первенстве Томской области для детей до 9 лет. Однако получить разряд он не смог в силу возраста, это возможно только с семи лет. Отец мальчика записал видеообращение к Матыцину, где ребенок просит решить данную проблему, считая сложившуюся ситуацию несправедливой.

"Мы решили этот вопрос, ему будет присвоен разряд", - сказал Матыцин.

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Комментарии

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2 марта 2021  16:59
Дмитрий Крымский выполнил норматив на третий юношеский спортивный разряд, однако получить он его не смог в силу возраста.
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