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Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома

20 июля 2025 18:08
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Путин заявил, что в России удалось предотвратить коллапс автопрома

Путин не согласен с утверждением, что российский автопром нужно «тащить за уши». Россия смогла поэтапно наладить работу автопрома, и после ухода западных партнеров в 2022 году это не привело к коллапсу в отрасли, сказал он, пишет РБК. 

На таких заводах, как АвтоВАЗ, удалось предотвратить коллапс автопрома, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Именно на таких предприятиях, как АвтоВАЗ, удалось не только предотвратить коллапс предприятий и всей отрасли, а удалось возродить [отрасль] и двигать вперед с достаточно серьезным повышением конкурентоспособности и производительности труда», — сказал Путин.

Он не согласился с утверждением, что российский автопром нужно «тащить за уши».

«Не нужно никого тащить за уши, как вы сказали, но поддержать нужно. Бывают моменты, когда нужно поддержать. И мы так и делаем», — добавил глава государства.

По его словам, некоторые члены правительства прежде считали, что в России «нет смысла» заниматься автопромом, отрасль «безнадежно отстала» и «лучше покупать за границей, а в лучшем случае — дать возможность здесь заниматься крупной сборкой». Однако в таком случае Россия могла лишиться технологической независимости, подчеркнул он. «Поэтому я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей, и мы начали развивать свой автопром», — сказал Путин, добавив, что это происходило поэтапно.

Россия смогла поэтапно наладить работу автопрома, и, когда в 2022 году западные партнеры «удрали», «к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий», добавил президент.

Теги: Автоваз

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