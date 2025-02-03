Путин распорядился провести в Москве и Московской области музыкальный конкурс «Интервидение»

147

Президент России Владимир Путин распорядился провести в 2025 году в Москве и Московской области международный музыкальный конкурс «Интервидение». Соответствующий указ был подписан главой государства 3 февраля и опубликован на портале правовой информации, пишет "Парламентская газета".

Главой организационного комитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета конкурса — первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

Идея проведения «Интервидения» появилась после того, как Россию отстранили от конкурса «Евровидение» из-за начала СВО. Предполагается, что «Интервидение» будет свободно от политических ограничений и влияний. Это будет площадка, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки.

Фото: pxhere.com