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Путин присвоил супруге Рамзана Кадырова Медни Кадыровой звание "Мать-героиня"

14 ноября 2022 19:38
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Также Путин присвоил аналогичное звание Ольге Дехтяренко из ЯНАО.

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" Медни Кадыровой — супруге главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает РИА Новости.

"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Кадыровой Медни Мусаевне, Чеченская Республика", — говорится в опубликованном указе главы государства.

Также Путин присвоил аналогичное звание Ольге Дехтяренко из ЯНАО.

Российский лидер предложил восстановить существовавшее в СССР звание "Мать-героиня" в Международный день защиты детей 1 июня. Указ об этом Путин подписал 15 августа.

Звание "Мать-героиня" присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Таким мамам также выплачивается единовременное поощрение в размере одного миллиона рублей.

Согласно официальному сайту Кадырова, у него в семье 14 детей.

 

Фото:    РИА Новости / Саид Царнаев

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