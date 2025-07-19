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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием, отметив, что он создал уникальную галерею замечательных актерских работ, считающихся эталоном мастерства.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля, пишет Смотрим.

"Примите теплые поздравления с 90-летним юбилеем​​​. Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры", – говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что яркая творческая судьба Ливанова, преданность избранному делу и призванию вызывают искреннее, глубокое уважение. Путин пожелал ему здоровья, бодрости духа и благополучия.

Василий Ливанов снялся в более чем в 40 фильмах. Известность не только в СССР, но и во всем мире народному артисту принесла роль сыщика Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Шерлок Холмс и доктор Ватсон" по детективным произведениям Артура Конан Дойля.