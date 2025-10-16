Путин подписал закон о запрете списания денег за подписки с удаленных из аккаунта банковских карт

169

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает сервисам автоматически списывать деньги за онлайн-подписки с банковских карт, удалённых из личного кабинета пользователя, сообщает iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступит в силу 1 марта 2026 года.

Новые правила распространяются на все услуги, оказываемые по абонентскому договору: через сайты, приложения и информационные системы. Провайдеры будут обязаны дать пользователям простую возможность отказаться от подписки, в том числе онлайн.

Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон появился после множества жалоб на автоматическое продление подписок и списание средств без уведомлений.

Фото: freepik.com