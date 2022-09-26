Путин подписал указ о предоставлении Сноудену гражданства России

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Президент России Владимир Путин предоставил бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство. Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российское гражданство Сноудену предоставили по его просьбе.

Вслед за супругом на получение гражданства будет подавать его жена, сообщил адвокат Анатолий Кучерена. Он также добавил, что Сноудена не призовут в рамках частичной мобилизации, поскольку он не служил в российской армии.

В июне 2013 года Сноуден инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.

Фото: AP Photo / Armando Franca / РИА Новости