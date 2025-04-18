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Путин подписал указ о масштабных изменениях в военной форме России

18 апреля 2025 12:47
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Путин подписал указ о масштабных изменениях в военной форме России

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил изменения в правилах ношения военной формы для различных силовых структур страны.

Как говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов, новый указ вносит комплексные изменения в правила ношения военной формы, которые были утверждены в 2010 году при президентстве Дмитрия Медведева.

Изменения затрагивают униформу всех родов войск, а также специальных служб и ведомств, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ), Федеральную службу охраны (ФСО), Службу внешней разведки (СВР) и Национальную гвардию.

«Знаки различия — введены новые элементы шитья и нашивок для офицеров, прапорщиков и курсантов, в том числе для высшего командования ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Для военнослужащих ФСО добавлены канты василькового цвета на фуражках и погонах», — указано в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Существенные изменения внесены и в полевую экипировку. Для подразделений разведки и ФСБ предусмотрены новые зимние и летние комплекты, включающие камуфляжные куртки, утепленные шапки, защитное белье, а также специализированные виды носков и обуви, адаптированные для различных условий службы.

Особое внимание в документе уделено военнослужащим женского пола. Для них уточнены правила ношения формы в морских частях, подразделениях береговой охраны и учебных заведениях ФСБ.

Отдельным блоком прописаны изменения, касающиеся морской формы. В частности, обновлены погоны для офицеров Военно-морского флота и сотрудников ФСБ, проходящих службу на кораблях.

Новый указ также отменяет ряд устаревших положений, содержавшихся в предыдущих редакциях документа, принятых в период с 2014 по 2020 год, что позволит унифицировать требования к военной форме.

Изменения вступают в силу незамедлительно после публикации документа. Финансирование обновления военной формы будет осуществляться в рамках бюджетов соответствующих силовых структур без выделения дополнительных средств, пишет ОСН. 

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