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 Путин о тестах на ковд: "Скорости тестирования нужно увеличивать"

17 ноября 2021 23:23
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Роспотребнадзор ранее сократил до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на ковид.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по генетическим технологиям в среду потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус в стране, пишет ТАСС.

"Скорости тестирования нужно увеличивать. Я уже говорил об этом", - сказал Путин, выслушав доклад главного санитарного врача Анны Поповой о ситуации с распространением коронавируса в России.

Ранее Роспотребнадзор сократил с 48 до 24 часов максимальный срок предоставления гражданам результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Попова поручала жестко реагировать на задержки при выдаче результатов тестирования.

 

Фото из открытых источников

Теги: Коронавирус

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