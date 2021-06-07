Путин наградил ведущего "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка и знатока клуба Андрея Козлова медалями

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Президент Владимир Путин наградил ведущего "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить <...> медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Козлова Андрея Анатольевича - первого заместителя генерального директора ООО "Телекомпания "Игра-ТВ", Крюка Бориса Александровича - первого заместителя генерального директора ООО "Телекомпания "Игра-ТВ", - говорится в документе.

Фото: соцсети