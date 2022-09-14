Путин наградил орденом Мужества посмертно двух российских дипломатов, погибших при теракте в Кабуле

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Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух российских дипломатов, погибших при теракте в Кабуле, пишут "Известия". Это следует из указа российского лидера, опубликованного 14 сентября.

«За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Кужугета Адыгжы Сергеевича и Шаха Михаила (посмертно)», — сказано в указе.

5 сентября рядом с посольством РФ в Кабуле прогремел взрыв. По информации МИД РФ, неизвестный боевик-смертник привел в действие взрывное устройство.

В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Также были пострадавшие среди афганских граждан.

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов/"Известия"