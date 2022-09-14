Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, период реабилитации пациентов с трех-четырех месяцев рекордно снизился до трех-четырех недель.
Московские врачи разработали новейшую методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях
В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Также были пострадавшие среди афганских граждан.
Путин наградил орденом Мужества посмертно двух российских дипломатов, погибших при теракте в Кабуле
Остается один шаг - перепрограммировать терминалы оплаты, работы по этому контракту должны быть завершены в октябре.
Министр туризма Кубы: карты "Мир" заработают на острове до конца года
Главный тренер "Крыльев Советов" поделился эмоциями после матча против "Зенита".
Игорь Осинькин: Доволен игрой и победой над "Зенитом"
Врач заметила, что ожирение — это не косметический дефект, а реальная медицинская проблема.
Эндокринолог рассказала, как рассчитать вес здорового человека
"Эта статуя - собирательный образ 60-70-х годов, когда были такие страшные маски, чтобы пугать соперников".
Статуя вратаря была подарена Владиславу Третьяку в честь 70-летия
К ликвидации последствий происшествия привлечены 16 человек и шесть единиц техники.
Неизвестный летательный аппарат упал в Ставропольском крае
Голы Цыпченко и Глушенкова принесли победу над "Зенитом".
"Крылья Советов" - "Зенит" - 2:0    
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.78
-0.29
EUR 59.84
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялись соревнования по гиревому спорту среди сотрудников полиции
Самарцам в эколектории расскажут о грибах
В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Путин наградил орденом Мужества посмертно двух российских дипломатов, погибших при теракте в Кабуле

14 сентября 2022 23:44
118
В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Также были пострадавшие среди афганских граждан.

Президент РФ Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно двух российских дипломатов, погибших при теракте в Кабуле, пишут "Известия". Это следует из указа российского лидера, опубликованного 14 сентября.

«За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Кужугета Адыгжы Сергеевича и Шаха Михаила (посмертно)», — сказано в указе.

5 сентября рядом с посольством РФ в Кабуле прогремел взрыв. По информации МИД РФ, неизвестный боевик-смертник привел в действие взрывное устройство.

В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии: второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Адыгжы Кужугет. Также были пострадавшие среди афганских граждан.

 

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
14 сентября 2022  13:40
После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт
491
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
14 сентября 2022  11:57
Дмитрий Азаров проверил ход работ по благоустройству парка «Молодежный» в Самаре
278
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
14 сентября 2022  11:38
В связи с проведением «Кросса нации» в Самаре будет временно ограничено движение транспорта 
319
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
13 сентября 2022  15:09
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
378
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
13 сентября 2022  09:50
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
658
Весь список