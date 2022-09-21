Пушкин научит юных самарцев обращаться с деньгами

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Как самостоятельно накопить на самокат? Каким образом распределить карманные деньги, чтобы на все хватило? Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников? Расскажет Пушкин.

Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России при поддержке Минфина России и «Почта Банка» запускают совместный проект «Пушкин знает!». Это серия видеоподкастов и конкурс для учеников старших классов и студентов по теме управления личными финансами.

Героем видеоподкастов станет Александр Сергеевич Пушкин. Финансовые неудачи поэта и его образ жизни с многочисленными долгами оценят ведущие программы, используя современные знания о финансово грамотном поведении. Первая серия видеоподкаста уже опубликована в группе «Мои финансы» в социальной сети «ВКонтакте».

«Проекты по формированию у подрастающего поколения финансовой грамотности, несомненно, важны, - говорит учитель русского языка и литературы школы им. Героя Советского Союза В.И. Суркова Хворостянского района Алена Тупикова. - Фраза «не хлебом единым жив человек» все-таки начинается с хлеба. В этой жизни многое зависит от денег. А вот как ими правильно распоряжаться, как не бросать денег на ветер, но при этом не стать скрягой - этому нас никто не учит».

По словам учителя, проект по финансовой грамотности именно для подростков - необходим. Чем раньше человек поймет, как обращаться с деньгами, тем меньше проблем возникнет на пути взросления.

«Литература способна дать человеку ответы практически на все вопросы, и финансы не исключение, - отмечает Алена Тупикова. - Вспомним хотя бы ненасытную старуху из сказки Пушкина. И жизнь самих авторов, конечно, тоже может научить правильному обращению с деньгами. Вспомните юного Ивана Андреевича Крылова, мама которого платила ему деньги за прочитанные книги, чтобы пристрастить к чтению. А потом сама же подсказывала, что нужно купить перчатки или новые брючки. Рассказать о финансах на примере Пушкина - отличная идея! Так организаторы проекта и грамотность финансовую ненавязчиво формируют, и Пушкина делают для подростков ближе. Очень важно чувствовать в авторе человека, понимать, что у него когда-то были такие же проблемы, что и Пушкину нужны были деньги. А дальше, я надеюсь, что в таких проектах появятся Плюшкин, Манилов, Ноздрев, Юшка, наконец. И читать дети станут с еще большим интересом».

Обладатели «Пушкинской карты» могут поучаствовать в конкурсе в рамках проекта. Авторам нужно будет разобрать финансовое поведение героев литературных произведений. Победители получат по 10 тысяч рублей на счет.

Фото из открытых источников