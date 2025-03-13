Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте осторожны.
ПСС СО: Внимание! Тонкий лед!
Женщина незаконно обратила в свою пользу более 175 тысяч рублей.
В Самарской области методист детского сада подозревается в мошенничестве
С рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация политической партии ЛДПР.
Губернатор Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +7, +9°С.
14 марта в регионе днем небольшой дождь, до +14°С
Сборная сыграет два товарищеских матча в Москве 19 марта против Гренады и 25 марта против сборной Замбии.
Футболисты «Крыльев Советов» Иван Сергеев и Александр Солдатенков получили вызов в сборную России
Молодые парламентарии обобщили опыт регионов ПФО, а также представили руководителям приволжских парламентов законодательные предложения от молодежи, которые могут помочь укрепить национальное самосознание и защитить традиционные российские духовно-нравств
ПФО: молодые парламентарии обсудили духовно-нравственное воспитание молодежи и подготовку к празднованию 80-летия Победы
Педагог рассказывает, с детства мечтала стать учителем. Ни в какой другой профессии себя не видела.
«Самая классная «Классная»: первым финалистом стала учительница 1 «А» класса школы № 49 Карина Соловьева
На встрече с коллегами из Республики Мордовия представили региональный опыт организации и цифровизации льготного лекарственного обеспечения.
Состоялась рабочая встреча Андрея Орлова с коллегами из Мордовии
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0
EUR 94.26
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ПСС СО: Внимание! Тонкий лед!

13 марта 2025 22:13
144
Будьте осторожны.

При плюсовых температурах начинается таяние льда. В это время лед становится пористым и непрочным. На протяжении ночных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, образуя сравнительно крепкий и прочный наст. Но днем, под воздействием солнца, лед становится рыхлым. В этом и состоит опасность льда в период перепада температурных значений.

Основной массив льда разрушается от талой воды, скапливающейся на поверхности ледового покрытия. Вода впитывается в лед и, нарушая его структуру, вызывает распадение на отдельные вертикальные куски. Одновременно лед тает и снизу, и когда на него наступаешь, он уже не затрещит, а неожиданно распадется под ногами.

Важная информация!

Если вы уже вышли на лед, но сомневаетесь в его прочности, то идти по нему нужно осторожно, скользящим шагом — мягко ставя ногу на всю ступню;

В местах повышенной опасности при ходьбе на лыжах надо расстегивать крепления, чтобы можно было быстро освободиться от лыж. Не следует полностью снимать лыжи, так как они существенно снижают давление человека на лед и снег;

Группе людей следует идти цепочкой с интервалом 5-6 метров. Первым должен идти более подготовленный, опытный участник группы. Он обязательно страхуется длинной веревкой, шестом или спасательным жилетом;

При медленной ходьбе лед редко проламывается мгновенно. Пролому льда предшествует треск, проседание, изменение его внешнего вида и выступление воды. При этих признаках лучше сразу вернуться назад по собственным следам;

Старайтесь не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (если есть туман, снегопад, дождь);

Не проверяйте на прочность лед ударом ноги

Как оказать помощь провалившемуся под лед.

Немедленно крикнуть пострадавшему, что идет помощь. К полынье приближаться только ползком, широко раскинув руки. Использовать подручные средства для увеличения площади опоры: лыжи, доску, палки, фанеру — и ползти на них. Не подползать к самому краю льда, иначе рискуете сами провалиться под лед. Не доползая до полыньи, протянуть пострадавшему ремни, шарфы, любую доску или жердь, санки, лыжи. Бросать связанные ремни, шарфы или доски нужно за 3 — 4 метра до кромки льда. Чтобы быстрей согреться, по возможности следует переодеться в сухую одежду, укрыться одеялами, куртками.

Что делать, если вы провалились под лед?

Действуйте самостоятельно не поддаваясь панике! Нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда (под тяжестью тела она будет обламываться). Попав в промоину, широко раскиньте руки, для того чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с головой. Спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверхность в сторону более крепкого льда; для этого обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. Без резких движений отползайте от опасного места в том направлении, откуда пришли; зовите на помощь.

Будьте осторожны.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
С рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация политической партии ЛДПР.
13 марта 2025  20:59
Губернатор Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти
243
В Самарской области с рабочим визитом находится делегация из Узбекистана.
13 марта 2025  16:29
Делегации Республики Узбекистан презентовали инновационный потенциал Самарской области
274
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
13 марта 2025  14:03
Зампрокурора области Тимур Маслов проведет прием жителей Кинеля и Кинельского района
270
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
13 марта 2025  11:39
Самарская область укрепляет связи с Узбекистаном
279
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
13 марта 2025  10:08
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко ответила на вопросы жителей в прямом эфире
305
Весь список