Психологи Самары расскажут в СОУНБ о влиянии суеверий на мышление человека

81

21 ноября Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить открытую просветительскую встречу с участием специалистов клиники психотерапии «Про тебя». Приглашённые эксперты расскажут о природе «магического» мышления, которое проявляется в увлечении суевериями, астрологией, знахарством и другими антинаучными концепциями.

Магическое мышление распространено у многих людей. Его следует понимать как убежденность в наличии влияния на окружающую действительность символических действий – психических или физических. Человек магического мышления верит в силу мыслей, следует суеверным ритуалам, обращает внимание на чёрную кошку, переходящую дорогу.

Считается, что полностью изжить проявления магического мышления бывает очень трудно даже зрелым, хорошо образованным и психически устойчивым людям. Впрочем, среди психологов бытует мнение и о том, что такое отношение к реальности не всегда мешает человеку жить, а в каких-то случаях из него можно даже извлекать пользу. Какие задачи решает магическое мышление и какие его виды выделяют исследователи? Как обратить его проявления к собственной выгоде? Об этом и многом другом расскажут специалисты клиники «Про тебя»: магистр психологии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, КПТ-психолог Александр Карасев и магистр психологии, подростковый и взрослый психолог, ACT- и CFT-психолог Тимур Абилов.

Предстоящая лекция «Магическое мышление» пройдёт в рамках психологического проекта «Компас жизни», который проводится СОУНБ в партнёрстве с клиникой психотерапии «Про тебя». Анонсы новых лекций, мастер-классов, семинаров и творческих встреч проекта можно будет увидеть в сообществе Самарской областной научной библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

21 ноября в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

18+

Фото: пресс-служба СОУНБ