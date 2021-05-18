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Просветительский марафон федерального уровня «Новое Знание» пройдет в 8 городах России

18 мая 2021 10:48
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Просветительский марафон федерального уровня «Новое Знание» пройдет в 8 городах России

Просветительский марафон федерального уровня «Новое Знание» пройдет в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Марафон послужит отправной точкой для перехода в новый формат работы общества «Знание», - он станет современной высокотехнологичной платформой федерального охвата

Все мероприятия марафона будут транслироваться в сети интернет на сайте –  marathon.znanierussia.ru, благодаря этому каждый желающий из любой точки мира сможет принять участие в марафоне и получить нужную и актуальную информацию.

«Новое Знание» - это просветительский проект. Каждый из восьми городов-участников представит одно из направлений: Санкт-Петербург — история и культура, Сочи — спорт, Новосибирск — наука и технологии, Нижний Новгород — индустрия и промышленность, Казань — информационные технологии, в Москве  на площадке «Знание» – коллаборация всех тем.

Более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов познакомят участников марафона с актуальными российскими достижениями и современными технологиями, с реальными проектами и кейсами, а также с их создателями.

Своими знаниями и опытом с участниками марафона поделятся более 150 ярких представителей российского общества, а также зарубежные гости. Это выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели.

«Наш Марафон – это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий, от Калининграда до Владивостока, может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

 

Теги: марафон Новое Знание

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