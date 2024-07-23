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Просветители Самарской области прошли обучение в Центре знаний «Машук»

23 июля 2024 14:16
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Российское общество «Знание» обучило современным навыкам 163 лектора из 68 регионов страны.

Российское общество «Знание» обучило современным навыкам 163 лектора из 68 регионов страны. Программа прошла с 19 по 22 июля в Центре знаний «Машук». Лекторы Общества «Знание» узнали о новых возможностях, которые открывает просветительская деятельность в России, и пообщались с федеральными экспертами.

Самарскую область представили Кандидат педагогических наук, доцент, директор по стратегическому развитию и экономико-аналитической работе Высшей школы современного образования Елена Бобкова, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета Елена Солодова.

«Огромная благодарность Российскому обществу «Знание», региональному отделению, организаторам мероприятия и всем участникам за продуктивно проведенное время! Было много времени уделено современным цифровым инструментам увеличения вовлеченности аудитории, созданию идеальных презентаций, способам продвижения персонального бренда лектора Общества «Знание», обсудили направления развития общества. Очень хотелось бы, чтобы подобные мероприятия проводились регулярно, радостно чувствовать себя членом большой и дружной семьи», — поделилась впечатлениями Елена Солодова.

Елена Бобкова отметила, что наставник должен быть знатоком своего дела, уметь вдохновлять и мотивировать своих подопечных, а также быть готовым делиться своими знаниями и опытом. Именно таким был наставник на мероприятии Российского общества «Знание» в Центре знаний «Машук».

«Это уникальное мероприятие, объединило лучших наставников со всей страны. Участники получили возможность обмениваться опытом, узнавать новые методики обучения и развивать свои профессиональные навыки. Это идеальная площадка для тех, кто стремится стать лучшим в своей области. Я решила принять участие, чтобы узнать новые подходы к обучению и поделиться своим опытом с коллегами. И я не пожалела о своем выборе! Во-первых, я получила огромное количество полезной информации от опытных наставников, например, как мотивировать студентов и создавать интересные уроки. Я узнала много нового и была приятно удивлена тому, насколько много можно извлечь из общения с коллегами. Во-вторых, я смогла показать свои знания и навыки другим участникам мероприятия. Я провела несколько уроков на практике, получила обратную связь от коллег и поняла, в каких аспектах мне стоит развиваться дальше. Это был отличный способ проверить свои силы и узнать, на что я способна», — рассказала Елена Бобкова.

Как лектору построить личный бренд, объяснила руководитель проектного офиса АНО «Национальные приоритеты» Надежда Ефремова. Она учила корректно себя позиционировать и подбирать каналы коммуникации для разных целевых аудиторий.

Основами самопрезентации поделилась корреспондент, телеведущая, шеф-редактор телевизионных программ и продюсер Тамара Карташева. Слушатели узнали об основных ошибках во время публичных выступлений. Визуальные аспекты презентаций лекторам разъяснил дизайнер, создатель бренда Bonnie&Slide и основатель Мастерской Брендов Николай Пере. Он обратил внимание участников важность таких элементов как обложка, разделители, цветовые решения, шрифты, а также поделился формулой улучшения любого слайда.

Зачем лектору знать теорию поколений, рассказала кандидат педагогических наук, доцент Алла Григорьева. Спикер разъяснила, что мотивирует каждое поколение россиян. Опытом использования нейросетей и геймификации в работе поделился предприниматель, управляющий партнёр компании Center Game Павел Аванян.

Воспитательную роль лектора Общества «Знание» обсудил с участниками заведующий кафедрой социально-политических теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор политических наук, вице-президент Российской ассоциации политической науки Александр Соколов.

 

Фото: Центр знаний "Машук"

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