Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2020 году на улице появился выщербленный кусок асфальта. В августе рабочие залили яму бетоном, а заодно с ней и решетку канализации.
Почти Венеция: в Ростове жители переправляются через лужу на лодке
Также эксперт уточнил, что социологические данные, мнение населения о политике, проводимой региональной управленческой командой, - очевидный критерий оценки ситуации в регионе.
«Пространство доверия»: российский политолог прокомментировал социсследование работы власти в Самарской области
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре малышка самостоятельно ушла домой из детского сада
В приоритете — работа с гражданами старшего  и трудоспособного возраста, и пациентами с хроническими заболеваниями.
В поликлиниках Самарской области  возобновлено  проведение диспансеризации
Первым прибыл военный комиссар военного комиссариата города Чапаевска, Красноармейского и Пестравского районов Олег Дымов.
Сотрудники военного комиссариата Самарской области прошли вакцинацию от коронавируса
Его участники следят за безопасностью юных пешеходов и рассказывают о правильном поведении на дороге.
«Родительский патруль»: мамы и папы школьников региона следят за безопасностью юных пешеходов
Самарские команды по спортивной аэробике поборются за победу в региональном этапе Гимнастрады.
Гимнастрада охватывает все больше команд Самарской области
Вместе с родителями за парту сядет министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
«ЕГЭ для родителей»: 31 марта мамы и папы выпускников региона смогут пройти все этапы экзамена по русскому языку
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.7
-0.13
EUR 88.88
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 
НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Пространство доверия»: российский политолог прокомментировал социсследование работы власти в Самарской области

30 марта 2021 21:10
85
Также эксперт уточнил, что социологические данные, мнение населения о политике, проводимой региональной управленческой командой, - очевидный критерий оценки ситуации в регионе.

Российский политолог Дмитрий Орлов прокомментировал итоги социологического исследования, которое провела компания ИНСОМАР. Специалисты пришли к выводу, что в Самарской области сформировался высокий уровень доверия к Президенту России Владимиру Путину и главе региона Дмитрию Азарова.

Российский политолог Дмитрий Орлов

- Данные ИНСОМАР свидетельствуют о том, что Самарская область - это «пространство доверия» к власти. 2/3 жителей доверяют губернатору Дмитрию Азарову и положительно оценивают его работу. С учётом того, что 55 % респондентов допускают голосование за «Единую Россию», в регионе высокий уровень поддержки власти. Анализ состояния проблемного поля: половина опрошенных довольна ситуацией в регионе, 61 % считает, что губернатор может решать местные проблемы - это свидетельствует об эффективности работы команды Азарова.

Также эксперт уточнил, что социологические данные, мнение населения о политике, проводимой региональной управленческой командой, - очевидный критерий оценки ситуации в регионе. По его мнению, в этом смысле благоприятное отношение населения к руководству Самарской области, его способности справляться с проблемами региона, несомненно, должно позитивно оцениваться федеральным центром.

 

Фото из открытых источников

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
В 2020 году на улице появился выщербленный кусок асфальта. В августе рабочие залили яму бетоном, а заодно с ней и решетку канализации.
30 марта 2021  21:29
Почти Венеция: в Ростове жители переправляются через лужу на лодке
27
Также эксперт уточнил, что социологические данные, мнение населения о политике, проводимой региональной управленческой командой, - очевидный критерий оценки ситуации в регионе.
30 марта 2021  21:10
«Пространство доверия»: российский политолог прокомментировал социсследование работы власти в Самарской области
79
Первым прибыл военный комиссар военного комиссариата города Чапаевска, Красноармейского и Пестравского районов Олег Дымов.
30 марта 2021  20:06
Сотрудники военного комиссариата Самарской области прошли вакцинацию от коронавируса
105
Весь список

Здравоохранение
В приоритете — работа с гражданами старшего  и трудоспособного возраста, и пациентами с хроническими заболеваниями.
30 марта 2021  20:16
В поликлиниках Самарской области  возобновлено  проведение диспансеризации
90
В Самаре выявлено 68 заболевших.
30 марта 2021  15:55
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
193
Младенцы Самарской области стали чаще болеть коронавирусом
30 марта 2021  13:47
Младенцы Самарской области стали чаще болеть коронавирусом
223
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1661
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15536
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16625
Весь список
Туризм
Из Самары откроются рейсы в Каир
27 марта 2021  13:57
Из Самары откроются рейсы в Каир
761
Из нашего региона вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам.
26 марта 2021  17:37
Авиакомпания Nordwind airlines открывает прямое авиасообщение между Самарой и Калининградом
1089
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
26 марта 2021  14:00
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
636
Весь список
Образование
Вместе с родителями за парту сядет министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
30 марта 2021  19:13
«ЕГЭ для родителей»: 31 марта мамы и папы выпускников региона смогут пройти все этапы экзамена по русскому языку
310
Дополнительные даты также сдвинуты на 5 и 19 мая.
29 марта 2021  19:53
Итоговое сочинение в школах перенесли с 5 апреля на 15 апреля
410
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
29 марта 2021  12:28
Самарские школьники смогут бесплатно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по математике
393
Весь список

Культура
Елена Лапушкина вручила награды победителям.
30 марта 2021  16:58
В Самаре подвели итоги Губернского конкурса «Самарская театральная муза»
147
На сцене Самарского театра оперы и балета состоятся два показа спектакля «Дракон».
30 марта 2021  16:15
Театр-студия «Грань» впервые за свою историю выступит в Самаре 
150
Авиакомпания Россия и Nikon проводят конкурс фотографий в Instagram
30 марта 2021  11:51
Авиакомпания «Россия» и Nikon проводят конкурс фотографий в Instagram
211
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2467
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4234
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15514
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
582
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
1033
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2158
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Обсуждались: поддержка моногородов, создание испытательного центра АВТОВАЗа, разработка новых законодательных инициатив.
30 марта 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Госдумы и сенаторами от СО
Политика региона
130
Реконструкция набережной – заветная мечта жителей Автограда.
30 марта 2021  16:36
Стало известно, какие работы по реконструкции набережной в Тольятти проведут в этом году
Благоустройство региона
144
Таковы данные социологического исследования, которое провели специалисты компании ИНСОМАР.
30 марта 2021  15:28
В Самарской области сформировался высокий уровень доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Азарову
Политика региона
178
Дмитрий Азаров призвал депутатов ужесточить ответственность за вождение транспорта в нетрезвом виде
30 марта 2021  13:20
Дмитрий Азаров призвал депутатов ужесточить ответственность за вождение транспорта в нетрезвом виде
Транспорт
208
Найден подрядчик для благоустройства территории около Фабрики-кухни в Самаре
30 марта 2021  12:34
Найден подрядчик для благоустройства территории около Фабрики-кухни в Самаре
Благоустройство региона
279
Весь список