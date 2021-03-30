«Пространство доверия»: российский политолог прокомментировал социсследование работы власти в Самарской области

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Российский политолог Дмитрий Орлов прокомментировал итоги социологического исследования, которое провела компания ИНСОМАР. Специалисты пришли к выводу, что в Самарской области сформировался высокий уровень доверия к Президенту России Владимиру Путину и главе региона Дмитрию Азарова.

Российский политолог Дмитрий Орлов:

- Данные ИНСОМАР свидетельствуют о том, что Самарская область - это «пространство доверия» к власти. 2/3 жителей доверяют губернатору Дмитрию Азарову и положительно оценивают его работу. С учётом того, что 55 % респондентов допускают голосование за «Единую Россию», в регионе высокий уровень поддержки власти. Анализ состояния проблемного поля: половина опрошенных довольна ситуацией в регионе, 61 % считает, что губернатор может решать местные проблемы - это свидетельствует об эффективности работы команды Азарова.

Также эксперт уточнил, что социологические данные, мнение населения о политике, проводимой региональной управленческой командой, - очевидный критерий оценки ситуации в регионе. По его мнению, в этом смысле благоприятное отношение населения к руководству Самарской области, его способности справляться с проблемами региона, несомненно, должно позитивно оцениваться федеральным центром.

Фото из открытых источников