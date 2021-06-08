Прошел финал акции «Мужчина года городского округа Самара - 2020»

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Сегодня, 8 июня в музее «Россия – Моя история» прошел финал городской акции «Мужчина года городского округа Самара - 2020». Впервые акция состоялась в 2016 году.

«Сегодня мы чествовали победителей - мужчин разных направлений, это и руководители, и благотворители, и главы семейств. Все они достойны уважения, внимания, являются примером для всех остальных», - отметила председатель «Союза женщин городского округа Самара» Светлана Севенюк.

С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель главы Самары – руководитель Аппарата Елена Москвичева.

«От имени главы Самара Елены Лапушкиной поздравляю вас и желаю личного счастья, вдохновляющих идей и успешной реализации задуманных проектов. Продолжайте созидать, создавать, находить единомышленников», - поздравила финалистов Елена Москвичева.

По итогам акции финалистами в шести номинациях стали 29 участников. Члены конкурсной комиссии выбирали лучших защитников, благотворителей, народных умельцев и руководителей предприятий.

В номинации «Мужчина – руководитель предприятия и общественной организации» почетного знания удостоен глава Самарского района Самары Роман Радюков. При его активном участии на территории района успешно реализуется проект «Комфортная городская среда».

Помимо главы Самарского района данный «титул» получили директор спортивной школы олимпийского резерва № 17 Михаил Аристархов, главный инженер ООО «Коммунресурс» Алексей Илюшин, руководитель Промышленного подразделения комплексного центра социального обслуживания Самарского округа Александр Постников, директор детской школы искусств № 1 Виктор Семенов, директор спортивной школы олимпийского резерва № 3 Игорь Томей, генеральный директор ООО «Пена Групп» Илья Шевцов.

Самой многочисленной по количеству победителей стала номинация «Мужчина - профессионал». Этого почетного звания удостоены 14 представителей сильного пола: учитель физического воспитания школы № 176 Андрей Васильев, руководитель учебного центра Владислав Колокольцев, заведующий отделением самарской городской больницы № 10 Роман Манаков, педагог дополнительного образования центра детского творчества «Радуга успеха» Сергей Белов, педагог дополнительного образования центра внешкольной работы «Поиск» Олег Белов, заведующий консультативно-диагностическим отделением № 2 самарского областного кожно-венерологического диспансера Андрей Васильченко, врач стоматолог-хирург самарской стоматологической поликлиники № 3 Дмитрий Горяйнов, стоматолог-хирург, имплантолог самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района Александр Кашланов, заместитель директора детской школы искусств № 14 Егор Нунгейзер, заведующий отделением врача-онколога консультативного отделения № 1 самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Копылов, директор Государственного училища (техникума) олимпийского резерва городского округа Самара Сергей Половинкин, руководитель управления проектно-аналитической деятельности и контроля городского Департамента образования Юрий Тамошин, руководитель коллектива самодеятельного искусства первой категории ДК «Нефтяник» Илья Тимошенко, художественный руководитель экспериментального театра Re:mark – педагог дополнительного образования детской школы искусств № 3 «Младость» Валерий Худящев.

Еще двое финалистов поднялись на сцену, чтобы получить награду в номинации «Мужчина глава семьи». За достойное воспитание детей и личный вклад в популяризацию семейных ценностей отметили Члена правления Совета отцов городского округа Самара Константина Доладова, а также начальника медицинского пункта Волжского спасательного центра МЧС России Сергея Землякова.

В номинации «Мужчина благотворитель» лучшими оказались депутат Совета депутатов Куйбышевского района Андрей Майер и руководитель ТЦ «Журавель» Павел Титов. А в номинации «Мужчина – защитник Отечества» лидировали воспитатель-офицер кадетского отделения – интерната школы № 170 Вячеслав Гайтанов, член общественной организации инвалидов Владимир Нишнулкин, руководитель ВПО юнармейского отряда «Кадет - 177» Владимир Волков и главный механик ООО «Автоцентр на Заводском» Алексей Литвинов.

Фото: администрация Самары