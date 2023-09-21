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«Промышленный салон»:  обсудили вопросы, связанные с деятельностью предприятий ОПК СО

21 сентября 2023 17:33
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В частности, подробно рассматривалось решение вопроса обеспечения предприятий квалифицированными кадрами.

20 сентября 2023 года в рамках проведения выставки-форума «Промышленный салон» обсуждались вопросы, связанные с деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области.

В частности, подробно рассматривалось решение вопроса обеспечения предприятий квалифицированными кадрами. Участники форума обсудили реализуемые меры закрепления на предприятиях ОПК выпускников вузов и ссузов, проведение профориентации среди старшеклассников. Говорилось и о программе привлечения на работу в область Самарскую трудоспособного населения из других регионов. Также собравшимся рассказали, как с помощью национального проекта «Производительность труда» возможно решение кадрового вопроса.

На примерах реализованных в рамках нацпроекта кейсов по улучшению производства и достижению эффекта выпуска дополнительного объема продукции руководителям предприятий ОПК наглядно продемонстрировали: внедрение методик бережливого производства даёт не только повышение выработки, но и возможность высвобождения сотрудников. Следовательно, высвобожденные ресурсы могут быть задействованы на более нагруженных производственных участках.

«Эффект высвобождения сотрудников предприятия за счет сокращения потерь имеет ограниченный характер: конечно, он не станет панацеей при решении значительного кадрового дефицита на предприятиях ОПК. Однако, решить наиболее горящие вопросы за счёт перебалансировки нагрузки на персонал возможно и на настоящий момент есть возможность воспользоваться этим инструментом на безвозмездной для предприятия основе», – подытожила заместитель руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Елена Дубовова.

Напомним, что выставка – форум «Промышленный салон» прошел при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области, Союза машиностроителей России, Торгово-промышленной палаты Самарской области.

В рамках деловой программы Поволжского «Форума 1315» состоялись рабочие встречи руководства оборонных предприятий Поволжья с представителями государственных структур, имеющих отношение к Гособоронзаказу, институтам развития промышленности, теме реализации 5-летнего плана технического перевооружения предприятий за счет средств господдержки.

География экспонентов достаточно широка – это более 20 предприятий из Москвы, Санкт- Петербурга, Ижевска, Челябинска, Тольятти, Рязани и Самары, а также гости из 13 регионов России.

– Приятно видеть большое количество экспонентов. Это говорит о том, что активность машиностроительного сообщества увеличилась. Подтверждение этому тот факт, что несмотря на санкционное давление недружественных стран, в этом году у нас уже отмечена положительная динамика по индексу промышленного производства. Это вселяет оптимизм и говорит о том, что совместными усилиями мы выстроим все логистические цепочки, наладим импорт из дружественных стран и преодолеем все барьеры. А самое главное, я не сомневаюсь, что совместно с трудовыми коллективами, руководителями предприятий, мы выполним все задачи, которые ставит перед нами государство и глава региона Дмитрий Игоревич Азаров, – отметил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области – руководитель департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин.

 

 

Фото предоставлено Региональным центром компетенций

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