Промышленные водолазы провели обследование подводных элементов Жигулевской ГЭС

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Специалисты Группы компаний HYDRO выполнили проект по водолазному обследованию подводных конструкций Жигулевской гидроэлектростанции – одной из крупнейших ГЭС в России и в мире по мощности и объему выработки электроэнергии. Водолазы оценили состояние технических элементов двух водоводов: закладных частей пазов, затворов и сороудерживающих решеток, а также произвели чистку порогов ГЭС.

Как отметил руководитель ГК HYDRO Денис Целищев, эти элементы служат для предотвращения попадания мусора в проточный тракт ГЭС, что может привести к закупориванию водовода и нарушению стабильной работы объекта.

«Главной сложностью в реализации этого проекта были большие глубины, доходящие до 40 метров. Это исключает длительное нахождение водолаза под водой даже в специальном снаряжении и требует медленного всплытия из-за необходимости совершать декомпрессионные остановки. Данные факторы нужно было учитывать при расчете сроков выполнения работ», - отметил Денис Целищев.

В результате обследования было определено техническое состояние конструкций пазов и сороудерживающих решеток, для администрации ГЭС подготовлены рекомендации по устранению выявленных дефектов.