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Самарская область впервые принимает участников программы: накануне, 15 августа, в наш регион прибыли 50 представителей из 9 стран.
Программа "Здравствуй, Россия!" в Самарской области официально открыта
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Программа "Здравствуй, Россия!" в Самарской области официально открыта

16 августа 2022 14:55
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Самарская область впервые принимает участников программы: накануне, 15 августа, в наш регион прибыли 50 представителей из 9 стран.

Сегодня, 16 августа, в музее-усадьбе А.Н. Толстого состоялась церемония официального открытия программы «Здравствуй, Россия!». Программа «Здравствуй, Россия!» реализуется с 2014 года при поддержке Россотрудничества и предоставляет подрастающему поколению российских соотечественников (14-19 лет), проживающих за рубежом, возможность побывать в России, изучить ее многонациональную культуру, приобщиться к духовным истокам, познакомиться с современной жизнью исторической Родины.

Самарская область впервые принимает участников программы: накануне, 15 августа, в наш регион прибыли 50 представителей из 9 стран.

Приветственный адрес участникам программы направил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков: «Приятно видеть ваш искренний интерес к истории нашей страны, ее многообразной и многонациональной культуре. Именно ваша энергия во многом способствует укреплению русского мира за рубежом. Она способствует сохранению связей с вашей исторической Родиной и преемственности поколений. Сегодня воротами в Россию для вас стала благословенная Самарская область. Это уникальный регион России, совмещающий в себе природную красоту и огромный технологический, научный и человеческий потенциал. Надеюсь, каждый из вас во время своего визита найдет то, что созвучно именно его душе и пронесет эти воспоминания чрез всю свою жизнь».

Важность поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом, укрепление их связи с Российской Федерацией неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, отмечая, что визиты молодых соотечественников в Россию имеют большое значение для сохранения связи с исторической Родиной, с традициями, с языком предков.

Обращаясь к участникам программы, глава Самары Елена Лапушкина отметила, что Самара имеет богатейшую, многогранную историю, которая началась со строительства оборонительной крепости, с течением времени превратившуюся в город-миллионник с развитой промышленностью и самобытной культурой.

«Самара – это действительно замечательное место, чтобы познакомиться с Россией», – с этих слов министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш начала своё выступление. Она отметила, что в регионе сосредоточено большое количество заведений культуры (музеи, театры, филармония), школ искусств и творческих коллективов, которые буквально пропитаны духом великой русской реки Волги, на берегах которой располагается наш регион. Министр подчеркнула, что именно через творчество Россия выражает себя наиболее ярко, поэтому начать знакомство с нашего города следует начать, безусловно, с культуры.

Представитель министерства иностранных дел в Самаре Алексей Чупахин, общаясь с молодыми соотечественниками, обратил их внимание на то, что сегодня они становятся послами русской культуры по всему миру. «Те впечатления, которые вы здесь получите и о которых расскажете своим родственникам, друзьям, не могут сравниться ни с одним обращением политика, прессы. Вам поверят намного больше», – выразил уверенность дипломат.

Место, в котором состоялась торжественная церемония открытия, во многом известно благодаря личности писателя Алексея Толстого, который долгое время жил в усадьбе в Самаре вместе с родителями. Руководитель управления международного сотрудничества департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Ольга Зелёнкина, рассказав об истории создания сказки о Буратино, предложила вручить молодым соотечественникам «золотые ключики»: «Используя эти ключи, вы сможете открыть двери в Самарскую область и, надеюсь, что сможете полюбить Самарскую область, полюбить Россию так же, как их любим мы – те люди, которые готовили для вас эту программу. И ещё не раз в своей жизни сказать: «Здравствуй, Россия!».

До 20 августа молодые соотечественники в рамках программы будут «открывать» Самарскую область с самых разнообразных сторон: концепция мероприятия – «Самара в 4К» – подобрана таким образом, чтобы показать гостям всю многогранность и дух Самарской области. Каждая буква «К» обозначает определённое слово, которому будет посвящён один из дней программы: «Краеведение», «Космос», «Красоты» и «Культура».

В ходе визита участники программы познакомятся с уникальными памятниками духовной и материальной культуры нашего края, попробуют себя в роли художников, операторов, танцоров и артистов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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