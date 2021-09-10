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Программа Дня города в Самаре на 11 и 12 сентября

10 сентября 2021 17:58
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Соблюдая рекомендации Роспотребнадзора во всех внутригородских районах пройдут мероприятия, посвященные Дню города.

В этом году Самара празднует свой 435-летний юбилей. В условиях текущей эпидемиологической ситуации мероприятия Дня города Самары будут не столь масштабными, как в предыдущие годы. Однако каждый сможет выбрать варианты праздничного досуга по душе и недалеко от дома.

Чтобы избежать массового скопления людей на одной площадке, мероприятиями будет охвачено большое количество локаций – праздник придет в каждый микрорайон, с 6 по 16 сентября пройдут больше 150 мероприятий. Творческие и интерактивные программы пройдут на дворовых и общественных территориях, в парках и скверах, на площадях и набережной.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на площадках проведения мероприятий количество зрителей будет ограничено, волонтеры будут осуществлять термометрию, выдавать маски и следить за соблюдением социальной дистанции.

В культурных программах примут участие творческие коллективы и исполнители Самары и области. Столицу губернии поздравят духовые оркестры из Сызрани и Ульяновска, коллективы из Новокуйбышевска, оркестр Культурного центра ГУВД, военный оркестр Управления Росгвардии, студенты Самарского института культуры. Театры, инструментальные, вокальные и танцевальные коллективы, ансамбли народной музыки также представят свое творчество.

11 сентября с 11.00 до 20.00 в Струковском саду пройдет межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст», в рамках которого будет работать книжная ярмарка, пройдут творческие встречи и лектории. На набережной пройдет Всероссийский Фестиваль уличного кино. 

Традиционный фестиваль джазовой музыки «Самара open jazz» пройдет на нескольких площадках, чтобы не допустить одновременно большого скопления зрителей. Джазовые стандарты прозвучат в Струковском саду и сквере Эльдара Рязанова 11 сентября, в парке Юрия Гагарина и сквере «Три вяза» 12 сентября.

Основные экспозиции государственных и муниципальных музеев, расположенных в Самаре, будут открыты для бесплатного посещения. Подробную информацию можно узнать на сайтах музеев.

12 сентября с 10.00 до 18.00 на площади Куйбышева будет работать городская ярмарка. Здесь можно будет купить продукцию сельхозпроизводителей, приобрести декоративные растения, ознакомиться с товарами предпринимателей под брендом «Сделано в Самаре», отведать блюда национальных кухонь. В рамках ярмарки пройдет культурная программа. Также на площади Куйбышева пройдет выставка ретро-машин и мотоциклов, организованная «АвтоРадио-Самара». 

Продолжит свою работу впервые открывшаяся в этом году ярмарка на пересечении улиц Киевская и Тухачевского. Здесь представлен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включающий сельхозпродукцию от производителей Самарской области и соседних областей.

12 сентября с 17.00 творческие программы «Праздник у дома» пройдут в каждом районе города на дворовых территориях и общественных пространствах. Горожане смогут побывать на концертных площадках в непосредственной близости от своего дома.

Вечером 12 сентября будет запущен фейерверк. Праздничные залпы будут даны с двух барж в акватории реки Волги. Посмотреть фейерверк можно с волжской набережной.

 

 

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