Прогноз погоды в Самаре на выходные 25-26 января: все еще холодно

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 25 января, в Самаре будет преимущественно облачно, в течение дня ожидается снег. Утром температура воздуха составит −13°...−11°, днем и вечером сохранится на уровне −11°...−10°, а ночью опустится до −14°...−12°. Ветер слабый, до 2,2 м/с.

В воскресенье, 26 января, сохранится пасмурная погода, в течение всего дня будет идти снег. Утром температура воздуха составит −15°...−14°, днем поднимется до −12°...−10°, а ночью сохранится на уровне −12°...−11°. Максимальная скорость ветра составит около 2 м/с.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Краснодаре и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +11°С и +5°С соответственно. Высокие показатели также ожидаются в Сочи.

Холоднее всего в эти выходные будет в Иркутске. Здесь температура опустится вплоть до −31°С. Но низкие показатели ожидаются также в Омске и Новосибирске.