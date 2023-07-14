Прогноз погоды в Самаре на 15-16 июля

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Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений с помощью технологии Метеум и выяснила, какая температура ожидает жителей Самары в выходные дни 15-16 июля.

Александр Ганьшин, руководитель Яндекс Погоды: «Прогноз Яндекс Погоды сообщает, что в субботу в Самаре будет облачно с прояснениями, а температура составит +25°. В воскресенье, 16 июля, будет небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +21°».

По данным Яндекс Погоды, 15 июля в Самаре будет облачная погода, а температура достигнет +25°. Скорость ветра с утра составит 2 м/с, а вечером — 3 м/с.

В воскресенье, 16 июля, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +19°. Днём она поднимется до +21°, а вечером опустится до +20°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Красноярске, Перми, Новосибирске и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +27°…+29°.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Воронежа, Челябинска, Екатеринбурга и Омска, где ожидаемая температура не превысит +16°… +19°.