Проекты Самарской области вошли в число финалистов IX Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

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Ежегодно проводится Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования, организаторами которого являются Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации и при поддержке Благотворительного фонда Сбера «Вклад

в будущее», Всероссийской Ассоциации местного самоуправления (ВАРМСУ) и Ассоциации операторов инвестиционных платформ. Целью конкурса является выявление и распространение опыта лучших российских проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2024 году.

Прием заявок для участия в Конкурсе осуществлялся с 14 апреля

по 30 мая 2025 года.

От Самарской области на сайте https://моифинансы.рф/ были размещены 16 проектов. По итогам первого этапа 5 проектов региона набрали наибольшее количество голосов и прошли

во второй этап Всероссийского конкурса:

- в номинации «Самый оригинальный проект», м.р. Хворостянский,

с.п. Хворостянка, «Смотровая площадка на озере» – устройство ограждения части береговой зоны и смотровой площадки на озере Морозиха в селе Хворостянка;

- в номинации «Общественное партнерство» г.о. Тольятти «Дворик моей мечты» – устройство детской спортивно-игровой и спортивных площадок с озеленением дворовой территории по ул. Маршала Жукова, д. 48;

- в номинации «Проект школьного инициативного бюджетирования»

г.о. Тольятти «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»;

- в номинации «Проект школьного инициативного бюджетирования»

г.о. Отрадный «СВОя история»;

- в номинации «Проект школьного инициативного бюджетирования»

г.о. Самара «Создание центра детских инициатив».

На втором этапе отбора проекты оценивает конкурсная комиссия.

В каждой номинации будут отобраны 3 финалиста, которые получат диплом и денежную премию на дальнейшую реализацию инициатив жителей.

Торжественное награждение победителей состоится во время

VII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию

в г. Москва.

Инициативное бюджетирование – это форма поддержки инициатив граждан, которая реализуется на территории Самарской области через различные программы, в том числе: государственная программа Самарской области «Народный бюджет Самарской области», программы школьного, молодежного и студенческого инициативного бюджетирования, муниципальные программы поддержки инициативных проектов.