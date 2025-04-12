Проекты из Самарской области в полуфинале всероссийского конкурса «Ты в игре»

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В спортивной школе олимпийского резерва №2 функционирует одно из крупнейших отделений по спортивной гимнастике в регионе: более 500 воспитанников и 20 человек тренерского состава.



Гимнасты СШОР №2 - участники и призеры областных, всероссийских и международных соревнований. Отделение работает с 1949 года.



Проект предполагает проведение соревнований по спортивной гимнастике на призы спортсмена из Самарской области, тренера СШОР №2, бронзового призера Олимпийских игр в Сиднее Максима Алешина.



Соревнования в Сызрани проводились в 2022 и 2023 годах и получили положительные отзывы.



Задача проекта - популяризация спортивной гимнастики в Самарской области путем организации и проведения спортивно-массовых мероприятий.



Узнать о других проектах конкурса «Ты в игре» и проголосовать за понравившиеся можно по ссылке:

https://тывигре.рф/projects

Фото: минспорта СО