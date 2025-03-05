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Проекты игр и игрушек из Самарской области прошли в следующий этап всероссийского конкурса «Родная игрушка»

5 марта 2025 14:50
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В номинации «Конструктор и сборная модель» Самарскую область представляет серия бумажных марионеток «Образы» Анны Бойко.

Члены Оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка» подвели итоги сбора заявок и утвердили 177 концепций игр и игрушек, прошедших на следующий этап состязания. В числе этих проектов – учебная деловая игра, серия бумажных марионеток, мозаичный набор для самостоятельного творчества  и изучения истории родного края, а также игра для изучения детьми ПДД из Самарской области. Теперь конкурсантам предстоит разработать модели и чертежи собственных концепций. Всего на конкурс, организованный Российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых, было подано более 28,2 тысяч заявок из всех 89 регионов России.

Среди проектов от Самарской области в номинации «Настольная игра» в следующий этап прошла учебная деловая игра «Семейный бюджет: Ретро», которая знакомит игроков с повседневной жизнью горожан 1950-х годов и знакомит с основами финансовой грамотности. Проект предложила Елена Рядченко, преподаватель Тольяттинского социально-педагогического колледжа! (ТСПК) Согласно правилам, команды должны наполнить корзину, учитывая финансовые возможности семьи. Параллельно с этим участники узнают, как формировался семейный бюджет, что можно было купить на определенные суммы и о чем мечтали дети того времени.  Они погружаются в быт того времени, понимают дух времени и его ценности.

В номинации «Конструктор и сборная модель» Самарскую область представляет серия бумажных марионеток «Образы» Анны Бойко. Набор для творчества позволяет создать кукол-марионеток из бумаги, которые демонстрируют традиционные костюмы, орнаменты, узоры и образы русской культуры. Игрушки вдохновлены образами героев с картин великих русских художников – «Алёнушка» Виктора Васнецова, «Крестьянка с васильками» Алексея Венецианова, малыш с полотна Василия Поленова «Московский дворик», «Девочка с персиками» Валентина Серова и другие. Также в номинации экспертный отбор прошел мозаичный набор для самостоятельного творчества  и изучения истории родного края «Самарский слон. Модерн» Алены Медведевой. Набор передает образ скульптур слонов с дачи купца и почетного жителя города Самары К. Головкина. Техника исполнения образца мозаики может быть различна: как классические техники мозаики, основы которых были заложены с древних времен и активно применялись в советских мозаиках, так и современные, к которому относится стиль модерн. Основная цель набора — развитие мелкой моторики, навыков  составления формы, развитие пространственного мышления и творческой фантазии.

В номинации «Техническая и технологическая игрушка» представлен проект Санаторной школы-интерната №9 г.о. Самара «Безопасная дорога», который представляет собой полотно с треками для движения автомобилей. Оно состоит из разметки с перекрестками, кольцами, светофорами, поворотами, разворотами, местами для парковки, а также знаками дорожного движения. С помощью приложения в телефоне ребенок управляет моделями легковых автомобилей разных марок и изучает ПДД.

«Мы увидели большое количество интересных и ярких задумок, посвященных героям СВО, историческим деятелям России, традициям и промыслам разных народов, достижениям нашей страны. Крайне важно, что проекты предлагали не только компании и предприниматели, уже имеющие опыт в производстве самых разнообразных игр и игрушек, но и дети – таких заявок было порядка 3 тысяч. Игры и игрушки, о которых они мечтают, часто были посвящены не фантастическим героям, а серьезным темам, связанным с культурным и историческим наследием России», – отметил Максим Древаль.

Из 28,2 тыс. предложенных проектов 2,1 тыс. заявок было получено от компаний и предпринимателей, которые уже имеют опыт в производстве разнообразных игрушек, 26,1 тыс. – от физических лиц, включая 3,3 тыс. от детей. Лидерами по количеству заявок, прошедших финальную валидацию и допущенных к экспертизе, стали Нижегородская область (623), Москва (466) и Подмосковье (380), Пензенская область (360), Кировская область (359), Санкт-Петербург (342), Самарская область (319), Краснодарский край (258), ДНР (233) и Саратовская область (217), конкурс на попадание в следующий этап составил 159 заявок на место.

Самой популярной номинацией стала «Сюжетно-образная игрушка» – предварительный отбор и оценку экспертным жюри в ней прошли 4 104 заявки. Конкурсные проекты, от кукол до елочных игрушек, были посвящены персонажам русских народных сказок, представителям разных профессий, а также героям, которые живут среди нас — участникам СВО, медработникам, волонтёрам, космонавтам и другим. Коллекции игрушек были связаны с темой природных богатств и красотой регионов России, традициями и культурой народов РФ, историей страны. Второй по популярности стала номинация, посвященная настольным играм — в ней предварительный отбор и оценку прошли 3 015 заявок. В номинации были представлены игры, призванные погрузить участников в атмосферу становления и развития российской государственности, пробудить интерес к языкам и истории народов России, к достижениям страны в области науки и технологий, культурному наследию страны. Номинация «Конструкторско-техническая игрушка» получила 589 разнообразных по своему жанру заявок,  «Мультимедийный проект» – 332, «Техническая и технологическая игрушка» – 195.

Все заявки, прошедшие в следующий этап, оценивались экспертным жюри, в состав которого вошли 322 эксперта разных профилей: психологи, воспитатели, технологи, маркетологи, представители партнерских организаций, производителей и дистрибьюторов детских игр и игрушек, представители общественных организаций.

Теперь участникам в каждой из 5 номинаций конкурса предстоит разработать модели собственных игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая. Помощь конкурсантам будет оказывать пул из 65 наставников проекта, которые помогут усовершенствовать концепцию, а также проконсультируют по вопросам разработки, производства, выбора материалов и дизайна. Результатами второго этапа станут чертежи и модели игр или игрушек. После экспертной оценки в следующий этап пройдут в общей сложности до 75 проектов. Их авторы получат возможность создать рабочую версию-прототип в мастерской компании-партнера. Конкурс завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. На нем соберутся эксперты, родители и дети, которые смогут протестировать игры и игрушки. По итогам будет выбрано до 5 победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети. Итоги заседания и перечень концепций, прошедших в следующий этап, будут доступны на сайте конкурса.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Самара

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