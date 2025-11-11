Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе

118

В 2025 году в рамках национального проекта «Семья» стартовал Всероссийский конкурс лучших библиотечных практик.

Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.

От Самарской области на конкурс были направлены восемь заявок.

Одним из победителей Всероссийского конкурса на выявление лучших практик в номинации «Культурно-просветительские проекты» признан проект Самарской областная универсальной научной библиотеки «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать».

Фестиваль стал для тысяч самарцев настоящим праздником книги, подарив жителям и гостям города замечательную возможность пообщаться с любимыми писателями, ознакомиться с книжными новинками, увидеть выступления театральных коллективов и просто приятно провести время в кругу семьи и друзей.

Библиотеки, продемонстрировавшие в рамках конкурса лучшие практики работы, в 2026 году получат субсидию на развитие и модернизацию учреждений, создание современных и технологичных пространств, способствующих формированию новых практик работы. Не станет исключением и областная научная библиотека: сумма выделяемых в её пользу субсидий из федерального бюджета составит 2 млн 950 тыс. рублей, к которым добавятся средства из регионального бюджета.

Ежегодный Всероссийский конкурс среди библиотек для выявления лучших практик работы проводится в рамках национального проекта «Семья», стартовавшего в 2025 году. Частью этого нацпроекта является федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», направленный на поддержку библиотек и других учреждений в сфере культуры.

Фото: минкульт СО