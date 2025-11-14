Я нашел ошибку
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Проект Самарской областной детской библиотеки стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов "Великая война - Великая Победа"

14 ноября 2025 16:21
182
Проект Самарской областной детской библиотеки стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов "Великая война - Великая Победа"

Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» проходит один раз в пять лет и посвящен в этом году юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс (0+) направлен на выявление лучших библиотечных проектов, призванных сохранить память о Великой Отечественной войне. На конкурс было прислано 509 работ из 72 регионов России.

В номинации конкурса «Работы, выполненные в детских библиотеках» победу одержал проект СОДБ Международный онлайн-мост «Союз победителей». Автор и куратор проекта – Мария Николаевна Батаева – заведующая отделом читальных залов СОДБ.

Проект вырос из цикла семейных онлайн-встреч «Диалог культур». Его главная цель – посредством телемоста объединить из разных уголков России детей и их живые семейные истории об участниках Великой Отечественной войны. За шесть лет проект объединил более двух тысяч юных патриотов из разных уголков: г. Уральска (Республика Казахстан), г. Минска (Республика Беларусь), г. Ижевска (Удмуртская Республика), г. Снежное (Донецкая Народная Республика), г. Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика).

Прежде, чем выступить, участники вместе со взрослыми собирали информацию о своих родственниках, об их трудовых подвигах времён Великой Отечественной войны, изучая семейные архивы, фотоальбомы, семейные реликвии. Чтобы найти дополнительную информацию, вели поисковую работу, используя электронные ресурсы, архивы города, военкоматы, краеведческую литературу (Книги Памяти) библиотеки.

В преддверии 80-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов в рамках проекта «Союз победителей» библиотека запустила областной патриотический Марафон видеоисторий «Свои герои». Участники Марафона записывали видеоистории, в которых они рассказывали о подвиге своего родственника, прошедшего дорогами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Лучшие истории стали участниками седьмой Международной онлайн-встречи «Союз Победителей». Ребята на примере героев своих семей рассказывали о подвиге советских солдат, защищавших Родину от немецких захватчиков в 1941-1945 года, читали стихи, исполняли песни на родном языке. Марафон собрал более пятидесяти видео-историй, в том числе двадцать четыре истории участников с ограниченными возможностями здоровья. 

