Проект ПФО «Герои Отечества»: Самарская область на пьедестале почета во всех номинациях

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В преддверии Дня Героев Отечества подведены итоги одноименного окружного общественного проекта. Самарская область на пьедестале почета во всех номинациях:



1 место в номинации «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» занял Муниципальный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара» г.о. Самара. На протяжении 5 лет губерния является лидером в данной номинации;



1 место в номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества» занял Музей Боевой Славы 33-ей Холмско-Берлинской Краснознаменной Ордена Суворова II степени дивизии МБОУ Школа №100 г.о. Самара;



2 место в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества».



Победители окружного проекта «Герои Отечества» награждаются дипломами и денежными сертификатами на приобретение оборудования для своих учреждений.

Фото: пресс-служба правительства СО