Проект комплексной системы дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности Самарской области принёс региону первое место на Х Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IТ»

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Самарская область объявлена победителем в номинации «Государственное и муниципальное управление: контрольно-надзорная деятельность» X Всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IТ», финал которого прошел накануне в Санкт-Петербурге.

Эксперты присудили первое место проекту под названием «Комплексная система дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности Самарской области» (КСДМ).

Наш регион является одним из пилотных в ПФО, в котором с 2019 года реализуется проект по созданию КСДМ по 5 основным направлениям:

- сельское хозяйство;

- лесной фонд и лесохозяйственная деятельность;

- недропользование (карьеры общераспространенных полезных ископаемых);

- обращение с отходами;

- упорядочивание баз данных объектов недвижимости в целях собираемости налогов.

Реализация проекта основывается на базовых геоданных и базовом программном обеспечении. В состав базовых геоданных входят Единая электронная картографическая основа. В состав базового ПО входит геопортал с набором слоев и реестровая подсистема, где выполняются все процессы по камеральной верификации.

В 2021-2022 гг. проведена работа по подключению к системе КСДМ представителей муниципального земельного контроля органов местного самоуправления, прокуратуры Самарской области и Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры, ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука», ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский Бор», ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина».

Ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично представил проект КСДМ полномочному представителю Президента в ПФО Игорю Комарову для распространения самарского опыта в других регионах.

«Наш регион имеет достаточно хорошие компетенции в части построения геоинформационных систем, является одним из ведущих не только в ПФО, но и в России по этому направлению благодаря многолетним наработкам и исследованиям Самарского университета. Благодаря этому проект успешно реализован в нашем регионе», – отметил заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

В 2022 году в Самарской области будут внедрены: единая система управления недвижимостью, подсистема муниципального земельного контроля, подсистема поиска правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, подсистема мониторинга особо охраняемых природных территорий по всем 4 стадиям – «цифровое описание», «космический мониторинг», «верификация», «контроль». До конца года также будет проведено обновление цифровой карты и адресного плана Самарской области на основе технологии «робот-картограф», обеспечено взаимодействие с информационными ресурсами Роскосмоса, Росреестра.

«Реализация проекта по созданию КСДМ крайне важна для Самарской области, это, по своей сути, создание цифрового двойника региона по наиболее важным и приоритетным отраслям экономики: сельское хозяйство, строительство, недропользование и т.д.», – резюмировал Константин Пресняков.

Он также отметил, что реализация проекта по созданию Комплексной системы дистанционного мониторинга уже повысила эффективность работы органов исполнительной власти, а в ближайшей перспективе даст позитивный результат и усилит контроль в управлении имуществом, сельскими территориями, недрами. Реализация проекта также позволит более бережно относится к тем ресурсам и имуществу, которым располагает наш регион.

В финале конкурса региональной информатизации ПРОФ-IT также участвовали: Государственная межведомственная информационная система централизованного учёта объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края (Красноярский край); Программный модуль «Профилактика нарушений правил благоустройства» (Сахалинская область).

Второе место досталось Красноярскому краю, третье – Сахалинской области.