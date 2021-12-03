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Продолжается подготовка к празднованию 300-летия российской Прокуратуры

3 декабря 2021 13:58
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Продолжается подготовка к празднованию 300-летия российской Прокуратуры

Вчера, 2 декабря 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия Прокуратуры Российской Федерации. В совещании приняли участие представители Прокуратуры Самарской области, руководители структурных подразделений областного Правительства, главы ряда муниципальных образований губернии в режиме видеоконференцсвязи.

Напомним, что в марте этого года Президент страны Владимир Путин подписал указ о праздновании юбилея ведомства, который будет отмечаться в 2022 году. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано принять участие в подготовке и проведении соответствующих мероприятий. 

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Прокуратуры России. С целью организации исполнения мероприятий плана образована рабочая группа.

«Работа по подготовке к празднованию 300-летия российской Прокуратуры идет в целом неплохо, план основных мероприятий, утвержденный Губернатором, выполняется в соответствии с установленными сроками, - отметил председатель Правительства Самарской области. - Сегодня посмотрим, что уже сделано, и разберем те пункты, которые еще не выполнены».

Участники совещания проанализировали проведенную работу. Так, на площадке Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина была организована выставочная композиция «300 лет на страже закона». Посетители музея могли увидеть форму военного прокурора Российской империи, процессуальные документы, вещественные доказательства, полученные в ходе судебных расследований, познакомиться с судебными делами, которые вели следователи самарской прокуратуры, полистать «Судебную газету» 1895 года. Организаторы выставки воспроизвели облик кабинета прокурора начала XX века и кабинет прокурора советской эпохи. Выставка открылась в начале октября и действовала до середины ноября. За это время ее посетило 1243 человека, в том числе 119 детей.

Осенью была проведена областная школьная олимпиада среди обучающихся старших классов образовательных организаций Самарской области по истории государства и права России, истории Прокуратуры Российской Федерации и Прокуратуры Самарской области. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей прошло 25 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

В сентябре в краеведческом музее г.о. Похвистнево состоялось открытие выставочной композиции, посвящённой лётчику, Герою Советского Союза, работнику прокуратуры Куйбышевской области Николаю Бережкову, уроженцу Похвистневского района. Выставка будет работать до середины января следующего года. 

В Самаре на площади Куйбышева в начале декабря открылась фотогалерея «Прокуратура на страже закона». 

На заседании рабочей группы обсудили подготовку к мероприятиям, которые еще предстоит выполнить. Так, на фасаде самарской школы №46 вскоре будет установлена мемориальная доска в память об участнике Великой Отечественной войны, заслуженном юристе РСФСР, почетном работнике прокуратуры Николае Баженове. С 1969 по 1981 годы он занимал должность прокурора Куйбышевской области, а затем стал первым заместителем Генерального прокурора СССР. Николай Александрович принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, являлся обладателем множества государственных наград. Планируется, что торжественное открытие памятной доски состоится на следующей рабочей неделе. А уже сегодня в честь знаменитого советского прокурора в посёлке Мехзавод г.о. Самара появилась улица Баженова. 

В настоящее время ведется подготовка к проведению научно-практической конференции с участием ведущих вузов региона. Готовится к выходу цикл просветительских теле- и радиопередач. До мая 2022 года планируется опубликовать памятное издание «Прокуратура Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны». 

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