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Приём заявок для участия в акции Памяти «Бессмертный полк онлайн» выходит на завершающий этап. По промежуточным итогам активности регистрационной кампании Самарская область занимает третье место по количеству зарегистрированных анкет в Приволжском федеральном округе и 12 место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Приём заявок на участие в масштабной акции Памяти «Бессмертный полк онлайн» стартовал 20 апреля и продлится вплоть до 9 мая. Но только авторы анкет, присланных до 7 мая, получат уведомления в личном кабинете о времени прохождения своих героев в строю «Бессмертного полка онлайн». А по завершении шествия эти пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного героя.

Принимайте участие в проекте «Бессмертный полк онлайн»: подайте заявку на сайте проекта, через социальные сети ВК и Одноклассники или на сайте «Банк памяти».

По всем вопросам работы проекта можно получить консультацию по телефону горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или обратившись по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.

Краткая инструкция подачи заявки для участия в онлайн-шествии Бессмертный полк:

– Зайдите на сайт.

– Нажмите на кнопку: «Принять участие».

– Выберете регион участия.

– Зарегистрируйтесь в проекте через e-mail, либо номер телефона – получите код доступа к личному кабинету.

Также можно авторизоваться через аккаунт в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники.

Принять участие в проекте можно также через ресурс «Банк Памяти» на sber9may.ru и мини-приложения «Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте – они доступны в разделе приложений этих социальных сетей.

– В личном кабинете введите фамилию, имя, отчество вашего героя, его годы жизни, прикрепите фотографию, а также добавьте свою фотографию.

Обращаем внимание, что фотографии не должны весть более 5 мегабайт!

В личном кабинете можно воспользоваться возможностями редактирования фото.

– Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за ее статусом.

Всего в личном кабинете участника можно разместить до 15 героев.

При размещении заявки до 7 мая, Вы получите уведомление о времени прохождения вашего героя в онлайн-шествии.

По окончании трансляции в личном кабинете будет доступен для скачивания фрагмент с участием Вашего героя в «Бессмертном полку онлайн».

Присоединяйтесь к Бессмертному полку онлайн!