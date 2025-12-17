Я нашел ошибку
Главные новости:
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
Самарский оперный театр завершил выступление в Минске
В СОУНБ пройдет литературный бал при участии клуба историко-бытового танца "Свита"
В Кинельском районе пенсионерка попалась на уловку мошенников
Окружной молодежный форум иВолга вновь пройдет в Самарской области
В Тольятти инвестор возводит новые мощности для производства кондитерских изделий
В Волжском районе Toyota врезалась в грузовик
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
Приложение "Госуслуги Моя школа" скачали более 3 млн человек

182
Приложение "Госуслуги Моя школа" скачали более 3 млн человек

Более трех миллионов человек установили приложение "Госуслуги Моя школа". Об этом телеканалу "Россия 24" сообщил руководитель направления "Образование" на "Госуслугах" Дмитрий Пухов.

Он отметил, что среди пользователей-родителей подавляющее большинство составляют мамы – 90%, а среди учеников показатель распределился примерно поровну между мальчиками и девочками? пишет Смотрим.

"Наше приложение было запущено в конце прошлого учебного года, но уже сейчас его используют более 3 миллионов пользователей, среди которых родители и ученики. Родителей большинство – это мамы, 90%, а вот учеников поровну, мальчиков и девочек, по 50%. Наше приложение добровольное, оно дополняет текущие региональные решения, но при этом оно полностью безопасно, потому что авторизация проходит через "Госуслуги"", – заявил Пухов.

Ранее в Минцифры РФ напомнили, что использование приложения "Госуслуги Моя школа" является добровольным, и данные из школы отображаются в нем только с согласия родителя ребенка, а с 14 лет такое согласие он может дать сам.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов – лауреатов и победителей национальной премии «Студент года»
17 декабря 2025  13:20
60
Временные ограничения движения введут на трассе М-5 под Самарой
17 декабря 2025  12:10
138
В Самаре утвердили бюджет города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов
17 декабря 2025  11:21
174
В завершение встречи губернатор отметил значимость представленных проектов.
16 декабря 2025  16:39
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками комплексной программы «СВОё Дело. Самарская область»
508
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
16 декабря 2025  12:46
В Самаре восстановили движение трамваев на Демократической и Ташкентской
468
