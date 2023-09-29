«Приходящий друг»: в Самарской области социальный проект помогает социализации пожилых людей

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В Самарской области около двух лет в комплексном центре социального обслуживания населения Самары реализуется социальный проект «Приходящий друг». Его основная задача – помочь одиноко проживающим пожилым и маломобильным людям не попасть в социальную изоляцию, чтобы участники проекта могли общаться, проводить интересно и полезно время с новым другом, получать помощь и даже учиться чему-нибудь новому.

Данный проект появился в рамках региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Суть проекта заключается в том, что активную дневную занятость участников проекта организовывают волонтеры «серебряного» возраста, которые близки им по возрасту, интересам и взглядам на жизнь, что позволяет обеим сторонам процесса понимать другу друга, ощущать свою значимость и необходимость для окружающих.

Идея проекта «Приходящий друг» изначально зародилась в Промышленном подразделении КЦСОН и объединила на старте всего пять «серебряных» волонтеров. Сегодня в проекте участвует вся Самара. «Проект направлен на предотвращение одиночества маломобильных и пожилых самарцев. На старте проекта у нас было всего пять волонтеров, а сегодня их уже тридцать три человека. Это говорит о том, что проект становится востребованным и нужным. Конечно, в первую очередь, мы хотели спасти одиноких людей от замкнутости, чтобы к ним, помимо социальных работников, мог приходить друг пообщаться, поддержать, разнообразить досуг. А уникальность этому проекту придал тот факт, что и подопечные, и волонтеры – представители одного поколения», - рассказывает и.о. директора Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников.

Общение, прогулки, совместное занятие прикладным творчеством, обучение компьютерной и мобильной грамотности, просмотр фильмов и чтение и много других интересных видов совместной деятельности объединяют участников проекта.

Средний возраст подопечных, участвующих в проекте, - 79 лет, самому старшему – 94 года.

Все «серебряные» волонтеры сначала проходят обучение, потом психологическую диагностику. Сотрудники КЦСОН стараются подбирать людей схожего психотипа и темперамента, с общими интересами и увлечениями. Обычно волонтеры навещают подопечных пару раз в неделю.

Энергичная 82-летняя пенсионерка из Самары Мария Васильевна Кочергина – участник проекта «Приходящий друг», она – волонтер. Сейчас у Марии Васильевны двое подопечных. Одна из них Екатерина Васильевна Глошкина, ей 91 год. «Я услышала в центре соцобслуживании про этот проект и решила участвовать. К Екатерине прихожу почти каждый день, помогаю в каких-то делах, беседуем, книги вместе читаем, фильмы смотрим, за ее здоровьем слежу», - делится "серебряный" волонтёр Мария Кочергина.

«По болезни сейчас из дома месяцами не выхожу, спасибо Марии Васильевне она меня выручает, это мне очень дорого», - говорит подопечная волонтёра Екатерина Глошкина.

Фото: ru.freepik.com