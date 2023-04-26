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Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлен до 21 мая

26 апреля 2023 16:06
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В настоящее время, как и в 2022 году, Самарская область входит в тройку лидеров по числу идей и инициатив, представленных на форум.

Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс перспективных брендов продлен до 21 мая. Такое решение принял Организационный комитет форума во главе с помощником Президента России Максимом Орешкиным.

Напомним, что в марте стартовал сбор идей на третий форум «Сильные идеи для нового времени». Самарская область с 2020 года активно участвует в Форуме «Сильные идеи для нового времени», который получил поддержку Президента страны Владимира Путина. В состав организационного комитета по подготовке и проведению форума в прошлом году был приглашен глава Самарской области Дмитрий Азаров. 

«Форум сподвигает всех нас на то, чтобы услышать идеи людей, взять их на вооружение, воплотить в жизнь в своем городе, поселке, дворе и регионе и на уровне всей России», - отметил губернатор.

В настоящее время, как и в 2022 году, Самарская область входит в тройку лидеров по числу идей и инициатив, представленных на форум. По данным на 25 апреля 2023 года от жителей региона поступило более 900 идей, из них 11,5% по направлению «национальная кадровая инициатива».

«Форум «Сильные идеи для нового времени» - отличная возможность для каждого заявить о себе, предложить свою идею для развития страны. В Самарской области есть активисты и генераторы идей, которые предлагают реальные решения для региона, исходя из запросов времени. Если у вас есть идеи, как можно улучшить какие-либо кадровые процессы, мы ждём ваших заявок. Возможно, именно ваша идея будет отмечена и внесёт значимый вклад в развитие России!», - говорит руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина.

Всего на форум на сегодняшний день подано около 12 тыс. решений по шести направлениям: национальная социальная инициатива, национальная технологическая инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива, предпринимательство, цифровые сервисы.

Станьте одним из участников форума и предложите лучшую идею для реализации в России! Подать свою идею на форум или принять участие в конкурсе брендов можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

Третий форум идей состоится 28-29 июня. Его организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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