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При столкновении шести фур на трассе М-5 одного из водителей, зажатого в кабине, доставали спасатели

7 мая 2021 21:42
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Пострадавшего с множественными переломами ног передали врачам скорой медицинской помощи.

 Авария произошла 7 мая, в Сызранском районе, на 897 километре трассы М – 5. Столкнулись шесть грузовых автомобилей, ехавших в попутном направлении.

Одного из водителей зажало в кабине.

Для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд Сызрани.

Для деблокирования пострадавшего из кабины аварийного автомобиля спасатели применяли гидравлические кусачки разжим и домкрат.

В ходе работ, для обеспечения доступа, была срезана дверь и отжата приборная панель.

Пострадавшего с множественными переломами ног передали врачам скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

Теги: грузовики ДТП столкновение

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