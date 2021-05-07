При столкновении шести фур на трассе М-5 одного из водителей, зажатого в кабине, доставали спасатели

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Авария произошла 7 мая, в Сызранском районе, на 897 километре трассы М – 5. Столкнулись шесть грузовых автомобилей, ехавших в попутном направлении.

Одного из водителей зажало в кабине.

Для проведения аварийно-спасательных работ на место происшествия прибыл поисково-спасательный отряд Сызрани.

Для деблокирования пострадавшего из кабины аварийного автомобиля спасатели применяли гидравлические кусачки разжим и домкрат.

В ходе работ, для обеспечения доступа, была срезана дверь и отжата приборная панель.

Пострадавшего с множественными переломами ног передали врачам скорой медицинской помощи, передает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО